Політолог Ігор Рейтерович озвучив 24 Каналу думку, що станом на зараз навряд чи Україна матиме великі проблеми, адже європейська допомога суворо контролюється різними структурами. З іншого боку, це серйозний іміджевий удар для нашої держави.

На що вплине цей скандал?

Ігор Рейтерович зазначив, що усе залежатиме від того, як ця справа буде розвиватися в Україні, чим вона закінчиться. Однак малоймовірно, що наразі наша держава матиме великі проблеми з допомогою від партнерів. На це є головна причина.

Усі ті гроші, які вони давали Україні на допомогу, як правило, жорстко контролювалися європейцями через різні структури. До сьогодні я не пам'ятаю прецедентів звинувачень у неправильному розподілі, витратах цих коштів і так далі. Тут усе було у межах закону і відповідної процедури. Тобто претензій до України не було,

– пояснив він.

Коли ці кошти будуть виділятися далі, то теж будуть контролюватися нашими партнерами, різними службами, які, зокрема, роблять публічний аудит усіх цих процесів. З іншого боку, ця історія з корупцією в енергетиці дуже погано вплине на імідж України.

Те, як ця ситуація буде розв'язана, чи понесуть винні покарання, чи не затягнеться ця справа, чи понесуть відповідальність люди, які мають до цього відношення, теж впливатиме на допомогу, яку ми будемо отримувати від наших партнерів,

– наголосив політолог.

За його словами, ця історія створила певний привід для тих же США іноді нагадувати про це Україні задля якихось цілей. Тому потрібно це враховувати.

