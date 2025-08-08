21 миллион гривен ущерба и 26 подозрений: на Ровенщине разоблачили ряд схем злоупотреблений
- На Ровенщине прокуратура выявила схемы злоупотреблений, что нанесли ущерб государству на 21 миллионов гривен, подозрения получили 26 человек.
- Схемы включают фиктивные зачисления студентов, завышение стоимости услуг и товаров, незаконные строительства, контрабанду автомобилей, и другие злоупотребления в учебных, медицинских и коммунальных учреждениях.
Прокуратура и другие правоохранительные органы разоблачили ряд схем злоупотреблений в бюджетной сфере на Ровенщине. Подозрения получили 26 человек.
В общем зафиксировано 21 миллион гривен убытков, на 8 миллионов гривен незадекларированного имущества и неправомерной выгоды в размере 1,7 миллиона гривен. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Генпрокурора.
Какие схемы злоупотреблений разоблачили в Ровенской области?
Некоторым из подозреваемых уже избрали меры пресечения. Прилагаются усилия, чтобы возместить государству нанесенный ущерб.
Ряд нарушений зафиксирован в учебных и медицинских учреждениях. В частности:
- среди подозреваемых оказался директор одного из учебных заведений. Он получил более 1,7 миллиона гривен неправомерной выгоды за фиктивные зачисления на обучение 110 студентов и трудоустройство 15 преподавателей, способствуя им в уклонении от мобилизации;
- более 1,3 миллиона убытков нанесен государству двумя должностными лицами госадминистрации, которые неподобающе выполнили свои обязанности при технадзоре во время ремонтов учреждений здравоохранения и образования;
- более 500 тысячами гривен в Вараше завладели чиновник Департамента ЖКХ и подрядчики. Бюджетные средства выделялись на ремонт помещений больницы и городского совета;
- в Вараше депутат и по совместительству директор КП нанес 1,8 миллиона убытков на закупки по завышенной стоимости медоборудования;
- также 700 тысяч гривен потратил директор учебного заведения за товар, который не был поставлен;
- под подозрение также попал чиновник из Дубровицы, который закупил по завышенным ценам компьютерную технику для учебных заведений, нанеся ущерб на 250 тысяч гривен;
- еще 200 тысячами гривен завладел подрядчик во время проведения ремонтов укрытий в учебных заведениях.
Ряд нарушений зафиксирован в коммунальных предприятиях. Так:
- директор коммунального предприятия из Ровно не задекларировал имущество на более чем 8 миллионов гривен,
- подозрение также получил руководитель КП из Шпанова, который нанес ущерб на 1,3 миллиона гривен, завысив объемы предоставленных услуг по вывозу мусора,
- в Дубно 2 директора КП нанесли бюджету ущерб почти 1 миллион гривен. Они незаконно воспользовались деньгами на нужды предприятия вместо того, чтобы вернуть их в бюджет;
- еще убытков на почти такую сумму нанесли начальник отдела Службы восстановления и развития инфраструктуры, чиновник Управления капитального строительства и должностное лицо подрядчика. Речь идет о строительстве, ремонты, обустройство автомобильных дорог и улиц.
Также среди фигурантов есть руководитель госпредприятия НААН, который уклонился от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное соцстрахование. Своими действиями он нанес ущерб государству на 2 миллиона гривен.
Еще трое местных по документам от благотворительных фондов ввезли в Украину контрабандные автомобили, при этом уклонившись от уплаты налогов на сумму 9 миллионов гривен.
На 1 миллион гривен нанес ущерб чиновник регионального филиала ГП "Леса Украины". Он вместе с сообщниками организовал незаконную вырубку леса на территории заповедника.
Депутат одного из сельских советов не подал декларации за 3 года.
Еще 2 должностные лица нанесли более 500 тысяч гривен, не проверив должным образом объемы выполненных работ.