В общем зафиксировано 21 миллион гривен убытков, на 8 миллионов гривен незадекларированного имущества и неправомерной выгоды в размере 1,7 миллиона гривен. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Какие схемы злоупотреблений разоблачили в Ровенской области?

Некоторым из подозреваемых уже избрали меры пресечения. Прилагаются усилия, чтобы возместить государству нанесенный ущерб.

Ряд нарушений зафиксирован в учебных и медицинских учреждениях. В частности:

среди подозреваемых оказался директор одного из учебных заведений. Он получил более 1,7 миллиона гривен неправомерной выгоды за фиктивные зачисления на обучение 110 студентов и трудоустройство 15 преподавателей, способствуя им в уклонении от мобилизации;

более 1,3 миллиона убытков нанесен государству двумя должностными лицами госадминистрации, которые неподобающе выполнили свои обязанности при технадзоре во время ремонтов учреждений здравоохранения и образования;

более 500 тысячами гривен в Вараше завладели чиновник Департамента ЖКХ и подрядчики. Бюджетные средства выделялись на ремонт помещений больницы и городского совета;

в Вараше депутат и по совместительству директор КП нанес 1,8 миллиона убытков на закупки по завышенной стоимости медоборудования;

также 700 тысяч гривен потратил директор учебного заведения за товар, который не был поставлен;

под подозрение также попал чиновник из Дубровицы, который закупил по завышенным ценам компьютерную технику для учебных заведений, нанеся ущерб на 250 тысяч гривен;

еще 200 тысячами гривен завладел подрядчик во время проведения ремонтов укрытий в учебных заведениях.

Ряд нарушений зафиксирован в коммунальных предприятиях. Так:

директор коммунального предприятия из Ровно не задекларировал имущество на более чем 8 миллионов гривен,

подозрение также получил руководитель КП из Шпанова, который нанес ущерб на 1,3 миллиона гривен, завысив объемы предоставленных услуг по вывозу мусора,

в Дубно 2 директора КП нанесли бюджету ущерб почти 1 миллион гривен. Они незаконно воспользовались деньгами на нужды предприятия вместо того, чтобы вернуть их в бюджет;

еще убытков на почти такую сумму нанесли начальник отдела Службы восстановления и развития инфраструктуры, чиновник Управления капитального строительства и должностное лицо подрядчика. Речь идет о строительстве, ремонты, обустройство автомобильных дорог и улиц.

Также среди фигурантов есть руководитель госпредприятия НААН, который уклонился от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное соцстрахование. Своими действиями он нанес ущерб государству на 2 миллиона гривен.

Еще трое местных по документам от благотворительных фондов ввезли в Украину контрабандные автомобили, при этом уклонившись от уплаты налогов на сумму 9 миллионов гривен.

На 1 миллион гривен нанес ущерб чиновник регионального филиала ГП "Леса Украины". Он вместе с сообщниками организовал незаконную вырубку леса на территории заповедника.

Депутат одного из сельских советов не подал декларации за 3 года.

Еще 2 должностные лица нанесли более 500 тысяч гривен, не проверив должным образом объемы выполненных работ.