Прокуратура та інші правоохоронні органи викрили низку схем зловживань у бюджетній сфері на Рівненщині. Підозри отримали 26 осіб.

Загалом зафіксовано 21 мільйон гривень збитків, на 8 мільйонів гривень незадекларованого майна та неправомірної вигоди у розмірі 1,7 мільйона гривень. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Офіс Генпрокурора.

Які схеми зловживань викрили на Рівненщині?

Декому із підозрюваних уже обрали запобіжні заходи. Докладаються зусилля, аби відшкодувати державі завдані збитки.

Низку порушень зафіксовано у навчальних та медичних закладах. Зокрема:

серед підозрюваних опинився директор одного із навчальних закладів. Він отримав понад 1,7 мільйона гривень неправомірної вигоди за фіктивні зарахування на навчання 110 студентів та працевлаштування 15 викладачів, сприявши їм в ухиленні від мобілізації;

понад 1,3 мільйона збитків завдано державі двома посадовцями держадміністрації, які неналежно виконали свої обов'язки при технагляді під час ремонтів закладів охорони здоров'я та освіти;

понад 500 тисячами гривень у Вараші заволоділи посадовець Департаменту ЖКГ та підрядники. Бюджетні кошти виділялися на ремонт приміщень лікарні та міської ради;

у Вараші депутат і за сумісництвом директор КП завдав 1,8 мільйона збитків на закупівлі за завищеною вартістю медобладнання;

також 700 тисяч гривень витратив директор навчального закладу за товар, який не був поставлений;

під підозру також потрапив посадовець з Дубровиці, який закупив за завищеними цінами комп'ютерну техніку для навчальних закладів, завдавши збитків на 250 тисяч гривень;

ще 200 тисячами гривень заволодів підрядник під час проведення ремонтів укриттів в навчальних закладах.

Низку порушень зафіксовано у комунальних підприємствах. Так:

директор комунального підприємства з Рівного не задекларував майно на понад 8 мільйонів гривень,

підозру також отримав керівник КП зі Шпанова, який завдав шкоди на 1,3 мільйона гривень, завищивши обсяги наданих послуг із вивезення сміття,

у Дубні 2 директори КП завдали бюджету збитків майже 1 мільйон гривень. Вони незаконно скористалися грошима на потреби підприємства замість того, аби повернути їх до бюджету;

ще збитків на майже таку суму завдали начальник відділу Служби відновлення та розвитку інфраструктури, посадовець Управління капітального будівництва та службова особа підрядника. Йдеться про будівництва, ремонти, облаштування автомобільних доріг та вулиць.

Також серед фігурантів є керівник держпідприємства НААН, який ухилився від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцстрахування. Своїми діями він завдав збитків державі на 2 мільйони гривень.

Ще троє місцевих за документами від благодійних фондів ввезли в Україну контрабандні автомобілі, при цьому ухилившись від сплати податків на суму 9 мільйонів гривень.

На 1 мільйон гривень завдав збитків посадовець регіональної філії ДП "Ліси України". Він разом зі спільниками організував незаконну вирубку лісу на території заповідника.

Депутат однієї із сільських рад не подав декларації за 3 роки.

Ще 2 посадовці завдали понад 500 тисяч гривень, не перевіривши належним чином обсяги виконаних робіт.