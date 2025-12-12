Разворовали 102 миллиона гривен на защите для танков: разоблачена схема оборонного завода

СБУ и НАБУ разоблачили схему хищения средств, которые предназначались на динамическую защиту для танков ВСУ. Руководство оборонного завода и подрядчики "заработали" более 102 миллионов гривен.

Фигуранты покупали элементы брони почти по трижды более высокой цене. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Службу безопасности Украины и НАБУ.

Как руководство зарабатывало на оборонке?

Как сообщили в СБУ, в 2022 году государственный оборонный завод заключил контракт с Минобороны на срочную закупку комплексов динамической защиты для танков. Бронетехнику должны были быстро доставить на фронт. Однако тогдашний руководитель завода организовал схему хищения средств.

По данным следствия, он привлек коммерческого директора предприятия и владельца подрядной компании. Они заключили контракт на закупку комплектующих по цене, втрое выше рыночной.

Полученную "разницу" дельцы вывели в тень через сеть подконтрольных фирм для дальнейшего распределения между участниками преступной схемы,

– добавили в СБУ.

Антикоррупционные и силовые органы подтвердили убытки на сумму более 102 миллионов гривен. Во время обысков у фигурантов изъяли документы и оборудование, что использовали в схеме.

Как говорится в сообщении, трем организаторам сделки сообщили о подозрении включительно со статьями о присвоении имущества и отмывания доходов.

Экс-глава предприятия уже находится под стражей. Его задержали еще в апреле 2025 года из-за другого производства, связано с производством некачественных минометных снарядов.

Вопрос меры пресечения для остальных фигурантов решается.

