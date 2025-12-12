Розікрали 102 мільйони гривень на захисті для танків: викрито схему оборонного заводу

СБУ та НАБУ викрили схему розкрадання коштів, що призначались на динамічний захист для танків ЗСУ. Керівництво оборонного заводу та підрядники "заробили" понад 102 мільйони гривень.

Фігуранти купували елементи броні майже за тричі вищою ціною. Про це пише 24 Канал з посиланням на Службу безпеки України та НАБУ.

Як керівництво заробляло на оборонці?

Як повідомили в СБУ, у 2022 році державний оборонний завод уклав контракт із Міноборони на термінову закупівлю комплексів динамічного захисту для танків. Бронетехніку мали швидко доставити на фронт. Однак тодішній керівник заводу організував схему розкрадання коштів.

За даними слідства, він залучив комерційного директора підприємства та власника підрядної компанії. Вони уклали контракт на закупівлю комплектуючих за ціною, утричі вищою за ринкову.

Отриману "різницю" ділки вивели у тінь через мережу підконтрольних фірм для подальшого розподілу між учасниками злочинної схеми,

– додали у СБУ.

Антикорупційні та силові органи підтвердили збитки на суму понад 102 мільйони гривень. Під час обшуків у фігурантів вилучили документи та обладнання, що використовували у схемі.

Як йдеться у повідомленні, трьом організаторам оборудки повідомили про підозру включно зі статтями щодо привласнення майна та відмивання доходів.

Ексочільник підприємства вже перебуває під вартою. Його затримали ще у квітні 2025 року через інше провадження, пов'язане з виробництвом неякісних мінометних снарядів.

Питання запобіжного заходу для решти фігурантів вирішується.

