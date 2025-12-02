Подробиці повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у Службі безпеки, передає 24 Канал.

Дивіться також Фігурант корупційної справи: у Києві затримали колишнього заступника міністра енергетики

Що відомо про російського шпигуна з Великої Британії?

Наприкінці жовтня СБУ затримала ексвійськового інструктора, який співпрацював із ФСБ та передавав дані про українські сили оборони. За завданням російських спецслужб він виготовляв саморобний вибуховий пристрій. Чоловіка взяли під варту, йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Як повідомили джерела РБК-Україна в СБУ, іноземець Росс Девід Катмор підозрюється у виконанні розвідувально-диверсійних завдань на території України.

Джерела 24 Каналу в СБУ підтвердили лише ім'я цього інструктора.

За попередніми даними, Катмор приїхав в Україну у 2024 році як інструктор для підготовки українських військових. Він мав значний бойовий досвід, отриманий під час служби в армії та участі в операціях на Близькому Сході.

Слідство вважає, що Росія забезпечила його зброєю та боєприпасами для проведення "точкових ліквідацій".

Зауважте! Співрозмовник РБК-Україна зазначив, що наразі є підстави припускати, що саме Катмор завозив і передавав зброю, яку могли використати для вбивства Дем'яна Ганула, Ірини Фаріон та Андрія Парубія.

Як Росія поширює свій вплив в Україні через спецагентів?