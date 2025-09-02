Укр Рус
2 сентября, 11:16
Коррупция на закупках дронов и РЭБ: за нардепа Кузнецова внесли залог в 8 миллионов гривен

Сергей Попович
Основные тезисы
  • За нардепа Алексея Кузнецова, подозреваемого в коррупционной схеме закупок РЭБ и дронов, внесли залог в 8 миллионов гривен.
  • Кузнецов фигурирует в деле о коррупции с другими должностными лицами, его членство во фракции "Слуга народа" приостановлено на время расследования.

За нардепа Алексея Кузнецова внесли залог. Он фигурирует в деле о коррупции в закупке РЭБ и дронов.

Сумма залога составила 8 миллионов гривен. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий пресс-секретаря ВАКС Олеси Чемерис для "Украинской правды".

Какой залог внесли за Кузнецова?

За народного депутата Алексея Кузнецова, подозреваемого в коррупционной схеме при закупках средств РЭБ и беспилотников, оплатили залог в 8 миллионов гривен.

1 сентября за Кузнецова внесли полную сумму залога, установленную судом.

Что известно о деле Кузнецова?

  • НАБУ и САП разоблачили коррупцию при закупке беспилотников и средств РЭБ.
  • Среди уличенных на взятке – народный депутат, руководители районной и городской военных администраций, а также военнослужащие Национальной гвардии.
  • Алексей Кузнецов, нардеп от "Слуги народа", фигурирует в деле о взятках на закупках дронов. Его членство во фракции приостановлено на время расследования.