2 сентября, 11:16
Коррупция на закупках дронов и РЭБ: за нардепа Кузнецова внесли залог в 8 миллионов гривен
Основные тезисы
- За нардепа Алексея Кузнецова, подозреваемого в коррупционной схеме закупок РЭБ и дронов, внесли залог в 8 миллионов гривен.
- Кузнецов фигурирует в деле о коррупции с другими должностными лицами, его членство во фракции "Слуга народа" приостановлено на время расследования.
За нардепа Алексея Кузнецова внесли залог. Он фигурирует в деле о коррупции в закупке РЭБ и дронов.
Сумма залога составила 8 миллионов гривен. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий пресс-секретаря ВАКС Олеси Чемерис для "Украинской правды".
Какой залог внесли за Кузнецова?
За народного депутата Алексея Кузнецова, подозреваемого в коррупционной схеме при закупках средств РЭБ и беспилотников, оплатили залог в 8 миллионов гривен.
1 сентября за Кузнецова внесли полную сумму залога, установленную судом.
Что известно о деле Кузнецова?
- НАБУ и САП разоблачили коррупцию при закупке беспилотников и средств РЭБ.
- Среди уличенных на взятке – народный депутат, руководители районной и городской военных администраций, а также военнослужащие Национальной гвардии.
- Алексей Кузнецов, нардеп от "Слуги народа", фигурирует в деле о взятках на закупках дронов. Его членство во фракции приостановлено на время расследования.