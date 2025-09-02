За нардепа Алексея Кузнецова внесли залог. Он фигурирует в деле о коррупции в закупке РЭБ и дронов.

Сумма залога составила 8 миллионов гривен. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий пресс-секретаря ВАКС Олеси Чемерис для "Украинской правды".

Какой залог внесли за Кузнецова?

За народного депутата Алексея Кузнецова, подозреваемого в коррупционной схеме при закупках средств РЭБ и беспилотников, оплатили залог в 8 миллионов гривен.

1 сентября за Кузнецова внесли полную сумму залога, установленную судом.

Что известно о деле Кузнецова?