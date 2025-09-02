За нардепа Олексія Кузнєцова внесли заставу. Він фігурує у справі про корупцію у закуплі РЕБ і дронів.

Сума застави склала 8 мільйонів гривень. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар речниці ВАКС Олесі Чемерис для "Української правди".

Яку заставу внесли за Кузнєцова?

За народного депутата Олексія Кузнєцова, підозрюваного у корупційній схемі під час закупівель засобів РЕБ та безпілотників, сплатили заставу у 8 мільйонів гривень.

1 вересня за Кузнєцова внесли повну суму застави, встановлену судом.

Що відомо про справу Кузнєцова?