Укр Рус
24 Канал Новини України Корупція на закупівлі дронів та РЕБ: за нардепа Кузнєцова внесли заставу у 8 мільйонів гривень
2 вересня, 11:16
1

Корупція на закупівлі дронів та РЕБ: за нардепа Кузнєцова внесли заставу у 8 мільйонів гривень

Сергій Попович
Основні тези
  • За нардепа Олексія Кузнєцова, підозрюваного у корупційній схемі закупівель РЕБ і дронів, внесли заставу у 8 мільйонів гривень.
  • Кузнєцов фігурує у справі про корупцію з іншими посадовцями, його членство у фракції "Слуга народу" призупинено на час розслідування.

За нардепа Олексія Кузнєцова внесли заставу. Він фігурує у справі про корупцію у закуплі РЕБ і дронів.

Сума застави склала 8 мільйонів гривень. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар речниці ВАКС Олесі Чемерис для "Української правди".

Дивіться також ЗМІ пишуть, що виробника ракет "Фламінго" підозрюють в обмані: у НАБУ відреагували 

Яку заставу внесли за Кузнєцова?

За народного депутата Олексія Кузнєцова, підозрюваного у корупційній схемі під час закупівель засобів РЕБ та безпілотників, сплатили заставу у 8 мільйонів гривень.

1 вересня за Кузнєцова внесли повну суму застави, встановлену судом.

Що відомо про справу Кузнєцова?

  • НАБУ і САП викрили корупцію під час закупівлі безпілотників та засобів РЕБ.
  • Серед викритих на хабарі – народний депутат, керівники районної та міської військових адміністрацій, а також військовослужбовці Національної гвардії.
  • Олексій Кузнєцов, нардеп від "Слуги народу", фігурує у справі про хабарі на закупівлях дронів. Його членство у фракції призупинено на час розслідування.