Сума застави склала 8 мільйонів гривень. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар речниці ВАКС Олесі Чемерис для "Української правди".
Яку заставу внесли за Кузнєцова?
За народного депутата Олексія Кузнєцова, підозрюваного у корупційній схемі під час закупівель засобів РЕБ та безпілотників, сплатили заставу у 8 мільйонів гривень.
1 вересня за Кузнєцова внесли повну суму застави, встановлену судом.
Що відомо про справу Кузнєцова?
- НАБУ і САП викрили корупцію під час закупівлі безпілотників та засобів РЕБ.
- Серед викритих на хабарі – народний депутат, керівники районної та міської військових адміністрацій, а також військовослужбовці Національної гвардії.
- Олексій Кузнєцов, нардеп від "Слуги народу", фігурує у справі про хабарі на закупівлях дронів. Його членство у фракції призупинено на час розслідування.