Сумма залога составила 8 миллионов гривен. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий пресс-секретаря ВАКС Олеси Чемерис для "Украинской правды".
Какой залог внесли за Кузнецова?
За народного депутата Алексея Кузнецова, подозреваемого в коррупционной схеме при закупках средств РЭБ и беспилотников, оплатили залог в 8 миллионов гривен.
1 сентября за Кузнецова внесли полную сумму залога, установленную судом.
Что известно о деле Кузнецова?
- НАБУ и САП разоблачили коррупцию при закупке беспилотников и средств РЭБ.
- Среди уличенных на взятке – народный депутат, руководители районной и городской военных администраций, а также военнослужащие Национальной гвардии.
- Алексей Кузнецов, нардеп от "Слуги народа", фигурирует в деле о взятках на закупках дронов. Его членство во фракции приостановлено на время расследования.