Рада ушла на перерыв из-за скандала в "Энергоатоме" и отставки министров

Сегодня, 19 ноября, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук объявил перерыв в работе парламента и начало консультаций. Причиной стали расследование коррупционных схем в "Энергоатоме" и увольнение двух министров.

Почему парламент решил уйти на перерыв?

Сейчас я объявляю перерыв в нашем пленарном заседании. Я хочу сообщить, что, в соответствии с решением согласительного совета, мы сейчас переходим в режим консультаций по ситуации, которая сложилась. Поэтому о следующем заседании будем информировать дополнительно,

– заявил Стефанчук.

Во время заседания депутаты поддержали увольнение министра экономики Светланы Гринчук и министра юстиции Германа Галущенко, которые упоминались в так называемых "пленках Миндича".

Фракция "Слуга народа" сегодня заявила о намерении формировать новое правительство и обновленную коалицию