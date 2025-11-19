Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на трансляцию заседания.
Почему парламент решил уйти на перерыв?
Сейчас я объявляю перерыв в нашем пленарном заседании. Я хочу сообщить, что, в соответствии с решением согласительного совета, мы сейчас переходим в режим консультаций по ситуации, которая сложилась. Поэтому о следующем заседании будем информировать дополнительно,
– заявил Стефанчук.
Во время заседания депутаты поддержали увольнение министра экономики Светланы Гринчук и министра юстиции Германа Галущенко, которые упоминались в так называемых "пленках Миндича".
Фракция "Слуга народа" сегодня заявила о намерении формировать новое правительство и обновленную коалицию
В своем заявлении представители фракции отметили, что в Украине не может быть "неприкасаемых", а всех фигурантов связанной с Тимуром Миндичем коррупционной группировки должны немедленно освободить от должностей.
В партии убеждают начать переговоры между всеми проукраинскими фракциями и группами в парламенте для создания коалиции.
Кроме того, предлагается сформировать правительство "национальной устойчивости" – без партийных квот, кулуарных договоренностей и "своих людей". Зато властный треугольник (президент, Кабмин и ВР) должны вернуться в рамки Конституции Украины.
Опубликованное Никитой Потураевым заявление отражает позицию некоторых нардепов, но не является официальной позицией фракции.