Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на трансляцію засідання.
Чому парламент вирішив піти на перерву?
Зараз я оголошую перерву у нашому пленарному засіданні. Я хочу повідомити, що, відповідно до рішення погоджувальної ради, ми зараз переходимо в режим консультацій щодо ситуації, яка склалась. Тому про наступне засідання будемо інформувати додатково,
– заявив Стефанчук.
Під час засідання депутати підтримали звільнення міністерки економіки Світлани Гринчук та міністра юстиції Германа Галущенка, які згадувалися у так званих "плівках Міндіча".
Фракція "Слуга народу" сьогодні заявила про намір формувати новий уряд та оновлену коаліцію
У своїй заяві представники фракції наголосили, що в Україні не може бути "недоторканих", а всіх фігурантів пов'язаного з Тимуром Міндічем корупційного угруповання мають негайно звільнити з посад.
У партії переконують розпочати переговори між усіма проукраїнськими фракціями і групами в парламенті для створення коаліції.
Окрім того, пропонується сформувати уряд "національної стійкості" – без партійних квот, кулуарних домовленостей і "своїх людей". Натомість владний трикутник (президент, Кабмін і ВР) повинні повернутися в межі Конституції України.
Опублікована Микитою Потураєвим заява відображає позицію деяких нардепів, але не є офіційною позицією фракції.