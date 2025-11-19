Рада пішла на перерву через скандал в "Енергоатомі" та відставки міністрів

Сьогодні, 19 листопада, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук оголосив перерву в роботі парламенту та початок консультацій. Причиною стали розслідування корупційних схем в "Енергоатомі" та звільнення двох міністрів.

Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на трансляцію засідання.

Чому парламент вирішив піти на перерву?

Зараз я оголошую перерву у нашому пленарному засіданні. Я хочу повідомити, що, відповідно до рішення погоджувальної ради, ми зараз переходимо в режим консультацій щодо ситуації, яка склалась. Тому про наступне засідання будемо інформувати додатково,

– заявив Стефанчук.

Під час засідання депутати підтримали звільнення міністерки економіки Світлани Гринчук та міністра юстиції Германа Галущенка, які згадувалися у так званих "плівках Міндіча".

Фракція "Слуга народу" сьогодні заявила про намір формувати новий уряд та оновлену коаліцію