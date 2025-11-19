Укр Рус
24 Канал Новини України Рада пішла на перерву через скандал в "Енергоатомі" та відставки міністрів
19 листопада, 17:33
2

Рада пішла на перерву через скандал в "Енергоатомі" та відставки міністрів

Сергій Попович
Основні тези
  • Верховна Рада оголосила перерву через розслідування корупційних схем в "Енергоатомі" та звільнення двох міністрів.
  • Звільнено міністерку економіки Світлану Гринчук та міністра юстиції Германа Галущенка.

Сьогодні, 19 листопада, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук оголосив перерву в роботі парламенту та початок консультацій. Причиною стали розслідування корупційних схем в "Енергоатомі" та звільнення двох міністрів.

Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на трансляцію засідання. 

Дивіться також Світлану Гринчук звільнили з посади міністерки енергетики 

Чому парламент вирішив піти на перерву? 

Зараз я оголошую перерву у нашому пленарному засіданні. Я хочу повідомити, що, відповідно до рішення погоджувальної ради, ми зараз переходимо в режим консультацій щодо ситуації, яка склалась. Тому про наступне засідання будемо інформувати додатково, 
– заявив Стефанчук.

Під час засідання депутати підтримали звільнення міністерки економіки Світлани Гринчук та міністра юстиції Германа Галущенка, які згадувалися у так званих "плівках Міндіча".

Фракція "Слуга народу" сьогодні заявила про намір формувати новий уряд та оновлену коаліцію

  • У своїй заяві представники фракції наголосили, що в Україні не може бути "недоторканих", а всіх фігурантів пов'язаного з Тимуром Міндічем корупційного угруповання мають негайно звільнити з посад.

  • У партії переконують розпочати переговори між усіма проукраїнськими фракціями і групами в парламенті для створення коаліції.

  • Окрім того, пропонується сформувати уряд "національної стійкості" – без партійних квот, кулуарних домовленостей і "своїх людей". Натомість владний трикутник (президент, Кабмін і ВР) повинні повернутися в межі Конституції України.

  • Опублікована Микитою Потураєвим заява відображає позицію деяких нардепів, але не є офіційною позицією фракції.