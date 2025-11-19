На фоне коррупционного скандала в "Слуге народа" предлагают создать "новые" правительство и коалицию
- В "Слуге народа" предлагают создать правительство и коалицию "национальной устойчивости" из-за коррупционного скандала в энергетике.
- Опубликованное Никитой Потураевым заявление отражает позицию некоторых нардепов, но не является официальной позицией фракции.
В связи с разоблачением антикоррупционными органами масштабной схемы злоупотреблений в украинской энергетике отдельные представители политической партии "Слуга народа" сделали заявление. В нем нардепы призвали создать правительство и коалицию "национальной устойчивости".
Текст обращения на своей странице в Facebook в среду, 19 ноября, опубликовал Никита Потураев, передает 24 Канал. Сколько народных избранников поддержали идею – пока неизвестно.
Смотрите также Свинарчуки, "золотые батоны" и миндичгейт: история украинской коррупции – кто и как бежал из Украины с миллиардами
Что предлагает нардеп Потураев?
Важно! Пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук в комментарии УП сообщила, что заявление отражает позицию "отдельных народных депутатов" и не является позицией фракции.
В своем заявлении представители фракции отметили, что в Украине не может быть "неприкасаемых", а всех фигурантов связанной с Тимуром Миндичем коррупционной группировки должны немедленно освободить от должностей.
Отдельно говорится о поддержке работы НАБУ и САП. Нардепы призвали все государственные органы власти максимально способствовать завершению расследования и передачи дела в суд.
Также в партии убеждают начать переговоры между всеми проукраинскими фракциями и группами в парламенте для создания коалиции "национальной устойчивости".
Мы призываем все парламентские проукраинские силы отказаться от узкопартийных и персональных приоритетов, которые могут помешать такому объединению.
– говорится в обращении.
Кроме того, предлагается сформировать правительство "национальной устойчивости" – без партийных квот, кулуарных договоренностей и "своих людей". В свою очередь властный треугольник (президент, Кабмин и ВР) должны вернуться в пределы Конституции Украины.
"Важно, чтобы деятельность Офиса Президента Украины была максимально прозрачной, институционально упорядоченной и лишенной любого неформального влияния лиц, причастных к коррупционным практикам", – отметил нардеп.
Интересно! Подробнее о том, кто является участниками масштабной схемы коррупции в украинской энергетике, а также какой ущерб был нанесен государству – читайте в материале 24 Канала.
Как коррупционный скандал повлиял на ВР?
Напомним, нардепы от партии "Европейская Солидарность" блокировали трибуну Верховной Рады и начали собирать подписи для отставки правительства на фоне коррупционного скандала.
В конце концов, 19 ноября парламент поддержал решение об увольнении министра энергетики Светланы Гринчук и министра юстиции Германа Галущенко.
Кроме того, нардеп от фракции "Слуга народа" Федор Вениславский заявил, что глава Офиса президента Андрей Ермак должен уйти в отставку.