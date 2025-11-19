На тлі корупційного скандалу в "Слузі народу" пропонують створити "нові" уряд і коаліцію

У зв'язку з викриттям антикорупційними органами масштабної схеми зловживань в українській енергетиці окремі представники політичної партії "Слуга народу" зробили заяву. У ній нардепи закликали створити уряд і коаліцію "національної стійкості".

Текст звернення на своїй сторінці у Facebook у середу, 19 листопада, опублікував Микита Потураєв, передає 24 Канал. Скільки народних обранців підтримали ідею – наразі невідомо.

Дивіться також Свинарчуки, "золоті батони" та міндічгейт: історія української корупції – хто та як втікав з України з мільярдами

Що пропонує нардеп Потураєв?

Важливо! Речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук у коментарі УП повідомила, що заява відображає позицію "окремих народних депутатів" і не є позицією фракції.

У своїй заяві представники фракції наголосили, що в Україні не може бути "недоторканих", а всіх фігурантів пов'язаного з Тимуром Міндічем корупційного угруповання мають негайно звільнити з посад.

Окремо йдеться про підтримку роботи НАБУ і САП. Нардепи закликали всі державні органи влади максимально сприяти завершенню розслідування й передачі справи до суду.

Також у партії переконують розпочати переговори між усіма проукраїнськими фракціями і групами в парламенті для створення коаліції "національної стійкості".

Ми закликаємо всі парламентські проукраїнські сили відмовитися від вузькопартійних і персональних пріоритетів, які можуть стати на заваді такому об'єднанню.

– йдеться у зверненні.

Окрім того, пропонується сформувати уряд "національної стійкості" – без партійних квот, кулуарних домовленостей і "своїх людей". Натомість владний трикутник (президент, Кабмін і ВР) повинні повернутися в межі Конституції України.

"Важливо, щоб діяльність Офісу Президента України була максимально прозорою, інституційно впорядкованою та позбавленою будь-якого неформального впливу осіб, причетних до корупційних практик", – зауважив нардеп.

Цікаво! Детальніше про те, хто є учасниками масштабної схеми корупції в українській енергетиці, а також якої шкоди було завдано державі – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Як корупційний скандал вплинув на ВР?