Коварная политика: как и зачем российские оккупанты меняли фамилии украинцев

Нации друг от друга отличает общее этнокультурное происхождение, ментальность, язык, историческая память и многие важные вещи. К примеру, фамилия.

Это история фальсификации в наших паспортах. Петренко, Иванив или Сыдир – достаточно сменить всего одну – две буквы и вы уже этнический россиянин – Петров, Иванов и Сидоров.

К теме Противостояние "братских народов": как давно Украина отбивается от России

Как образовывали фамилии

Казалось бы, это пустяк. Однако на самом деле фамилия таки важна для национальной идентификации.

Фамилия является этноментальным маркером. Если мы услышим фамилию Росси, Жмудзинский, Готье, то сразу можем понять какой национальности человек. Наталья Сокил-Клепар Кандидат филологических наук

Наследственное родовое имя было еще в Древнем Риме и в Средневековой Европе, но только у знати. На нашей территории во времена Киевской Руси бытовали только имена.

Родовые наименования були только у монархов и шляхты. Обычно в честь основателя династии, например Рюриковичи или Ростиславичи, или по месту семейного гнезда – князья Острожские, потому что из Острога.

В древности просто не было нужды в фамилиях: документов у человека не было, грамоты он не знал. Чтобы возделывать землю или кормить скот имени было достаточно. Впрочем, когда родилось слишком много "Иванов", возникла необходимость как-то их различать. Так возникли прозвища.

В давние времена можем прочесть о том, что "пришел в суд Ивашко Кривой, какой-то там Васька Лагодовский". То есть, как их называли между собой, так эти имена и записывали. Так и прозвища формировались,

– рассказал кандидат исторических наук Василий Кметь.

По словам кандидата филологических наук Натальи Сокил-Клепар, в XVI веке уже появились дополнительные наименования, когда образовались деловые отношения между людьми. Для этого нужно было вводить дополнительные номинации. Например, Иван Гордый.

Такие прозвища давали друг другу иногда по чертам характера, иногда по виду деятельности. Они были устными.

Интересно Очередная дерзкая манипуляция: почему Россия пыталась "оселить" украинцев

"История каждого рода своя: мы не знаем, почему предка назвали Мухой – то ли он был меленький, то ли какой-то навязчивый. Так же может быть Волк – то ли это был агрессивный человек, то ли смелый и мужественный", – рассказала Наталья Сокил-Клепар.

Откуда произошли фамилии

Среди украинцев самая большая группа фамилий происходит от имен отца и мамы. С самых давних времен в фамилии перешли языческие имена Нечай, Жадан, Вторак. Христианство принесло уже известные нам имена.

Дополнительными наименованиями становились патронимы или матронимы. То есть отчество: Иван, сын кузнеца, был Коваленко или Ковальчук. Матронимы были редкостью, ведь знаем, что доминировали патриархальные мотивы,

– заявила кандидат филологических наук.

Еще украинские фамилии происходили от названий еды, местности, животных, растений – то есть всего, что окружало людей в быту. Сейчас такие родовые имена нейтральные, но когда-то эти слова имели конкретное значение. К примеру, если был Мельник, то он работал на мельнице.

Какие фамилии образовали казаки

Казаки дали нам не только эпоху рыцарей и целый пласт культуры, но и креативные фамилии. Если вы Перебийнис, Нетудихата, Убийвовк – это значит, что ваши предки были казаками или, по меньшей мере, имели отношение к ним. Тот, кто бежал на Сечь, получал там новое прозвище.

Казацкая рада / Картина Николая Овечкина

"Зачастую в горниле Запорожской Сечи ковали интересные фамилии, преимущественно двусоставные, императивного характера: Пидкуймуха, Неижборщ. Чувство юмора у них доминировало. Это сейчас одна из национальных черт украинского фамилиевого фонда", – рассказала Наталья Сокил-Клепар.

Типичные окончания украинских фамилий

Типично украинскими были фамилии с окончаниями -енко, -юк, -чук. К примеру, Шевченко, Шевчук. Однако каждый регион имел свои суффиксы.

Если у нас есть суффикс -енко, то это чаще всего указывает, что первопоселенцы были с территории Восточной и Центральной Украины. Если суффикс -ук, -юк, -щук, то можем говорить о людях, которые являются выходцами из северных территорий Украины или западных. Наталья Сокил-Клепар Кандидат филологических наук

Как уничтожали украинскую идентичность

Фамилии в современном понимании появились в конце XVIII – начале XIX веков, потому что возникла такая потребность. Что такое для украинцев конец XVIII столетия? Этнос разорвали между двумя империями: Восток – под Московией, Запад – под Австрией.

Российский агрессор стремился нивелировать любые проявления национальной идентичности, потому что серой массой легче управлять.

"Вполне понятно, что имперские правительства очень часто на этом спекулировали. Если в Австрии это не было особой проблемой, потому что языковые отличия были достаточно большими, то в Российской империи это была действительно сознательная системная политика, когда фамилии записывали так, как их воспринимали на слух", – рассказал кандидат исторических наук Василий Кметь.

К теме Не только сало с луком: развенчиваем российские мифы об украинских блюдах

Обрусение украинских фамилий начала еще Российская империя. Им мешала наша шляхта и дворянские титулы. Поэтому с середины XIX века император Николай I начал переводить аристократов в класс мещан и крестьян, сменив им фамилии с двойных на более распространенные.

Однако более жесткую деятельность развернул Советский Союз. Для них не существовало украинского языка и нации, не то что фамилии.

"Каждая власть, которая приходила в Украину, пыталась ассимилировать не только географическое пространство, но и языковое – это вмешательство в личный фонд, антропонимный, в человеческие имена", – заявила Наталья Сокил-Клепар.

Почему смена фамилий была выгодна для России

Захватчики меняли названия населенных пунктов на свой манер – город Каменское стал Днепродзержинском. Тогда же Мельник был переписан на Мельникова. Зачем?

Московитам нужно было, чтобы все подневольные нации в Советском Союзе добровольно слились со "старшим братом". Хотя мы понимаем, что московиты – не старший и не брат ни для украинца, ни для киргиза, ни для грузина. Однако всех нас насильственно перекрещивали в паспортах.

Люди помнят, как их дед, прадед или отец был вынужден записать фамилию. Ему в паспорте добавили – был Запорожец, а стал Запорожцев,

– рассказала кандидат филологических наук.

В советский период особенно активно ассимилировали и перекручивали украинские фамилии. Это делали сознательно, поскольку разнообразную документацию вели в правительственных учреждениях, паспортных столах и т.д.

В украинской фамилии коммунистам достаточно было сменить только одну букву или добавить чужой для нас суффикс -ов, -ова, -ин и все – вы этнический россиянин, желанный для советской действительности Петров, Иванов, Сидоров.

Суть фамилий перекручивали на свой лад

Перекручивали саму суть фамилии – Коваля записали как Ковалев. Это при том, что слово "коваль" есть только в украинском языке. На русском он должен быть "кузнец" и соответственно Кузнецов.

Швець стал Шевцов, хотя на русском – "сапожник". Это была спланированная политика ассимиляции. В то же время причиной махинаций часто становились дремучие паспортисты, которые не понимали украинский язык.

Часто российские чиновники или писцы русифицировали фамилии с учетом собственного невежества. Однако за этим стояла также целенаправленная политика, когда добавление -ов и нивеляция фрагментов украинских окончаний сводились к тому, чтобы делать фамилии подобными к общероссийским. Василий Кметь Доктор исторических наук

Часто меняли фамилии и в армии. Хотя были и такие наши земляки, которые сами переписывали фамилии, чтобы выслужиться перед красной властью.

"Нам сразу приходит в голову произведение "Мина Мазайло". Там подбирали фамилию Мазенин, чтобы только детям было лучше, то есть субъективные факторы. Якобы если ты сменишь фамилию в соответствии с русскоговорящими нормами, тебе уже будет легче и в карьере, и в жизни", – заявила Наталья Сокил-Клепар.

Истории насильственной смены фамилий

За каждой фамилией и насильственным изменением стоит целая история рода и часто она значительно мощнее, чем нам кажется.

Грыцив – Грицьев

По словам журналистки Ирины Папирник, ее дедушка происходил из богатой семьи, которая жила в Ивано-Франковской области. Однако одной осенью произошло событие, которое совпало с историческим раскулачиванием.

"Мой дедушка со своим дедушкой утром пошли в лес за грибами. Когда они возвращались и вышли из другого конца села, их встретили односельчане и сказали бежать. Оказалось, что младшую сестру дедушки, которой было 4 или 5 лет, маму и папу москали закрыли в доме и подожгли, потому что добровольно они не хотели отдавать свое имущество", – рассказала журналистка.

К теме Россия не наследник Киевской Руси: яркие доказательства и шокирующие объяснения историков

Мальчик Евгений Грыцив остался совсем один. Его забрала тетя во Львов. Когда пора было отдавать его в школу, оказалось, что все документы сгорели в родительском доме. Когда оформляли новые, он назвал себя Грыцив, но записали Грицьев.

Это спасло ему жизнь, потому что Евгения Грыцива, которого можно было привязать к семье кулаков, не существовало. Появился в 14 лет мужчина, которого зовут Евгений Грицьев,

– рассказала Ирина Папирник.

Когда у дедушки журналистки родились дети, старшая дочь получила фамилию Грицьев, а 2 младших записали Грыцив. Впоследствии старшая дочь сменила фамилию на Грыцив.

Соловий – Соловей

София Соловий поет на известных сценах оперных театров Вены, Неаполя, Венеции, Афин и Ниццы. Хотя советские власти когда-то переписали ее деда Николая с Соловий на Соловей.

Он работал в хоре оперного театра. Это я говорю о 1938 – 1939 годах. В сентябре 1939 года мы прекрасно знаем, что произошло. Его забрали в армию и когда делали новые документы, то фамилию сменили,

– рассказала оперная певица.

В паспорте она еще записана София Соловей, зато своим сценическим именем для афиш выбрала настоящее, родовое – Соловий.

Лебидь – Лебедь

В семье Тараса Лебедя был один из лидеров ОУН – УПА Николай Лебидь. Кроме того, его прямые предки пережили депортацию.

"Пришла советская власть, московиты сказали: или идешь на войну, или мы расстреляем всю твою семью. Когда дед ушел, бабушку все равно выселили на Сахалин с детьми", – рассказал Тарас Лебедь.

У тех выселенных еще была настоящая фамилия Лебидь. Однако после этого коммунисты переписали их потомков на Лебедь.

Интересно Московия навязывала "великорусский язык": российские власти пытаются уничтожить украинский язык

Родовая фамилия – связь поколений

Сейчас украинцы все чаще возвращают в паспорта настоящие фамилии. Ибо родовая фамилия – это наша этническая ментальность и связь с предками.

"Мы должны оберегать не только нашу географическую и языковую территорию, но и антропонимную. Потому что фамилия – это связь поколений. Если теряется эта ниточка между поколениями, то теряется история рода, а в конце концов и история народа", – подытожила Наталья Сокил-Клепар.