Но ученые фактами доказывают, что гастрономия в Украине всегда была разнообразной – от селянской до кухни элит. Мы также имели этикет и высокую культуру потребления.
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Украинские блюда – в описаниях путешественников
О блюдах местного населения до Киевской Руси почти не знаем, но есть археологические находки. Они свидетельствуют, что племена, жившие на нашей территории, выращивали злаки.
"Даже Геродот рассказывал о богатых, плодородных землях, урожай был всегда. То есть то, что у нас в кухне присутствуют крупы и каши – это длинная тягость традиции", – рассказала исследовательница украинской кухни Марианна Душар.
Что именно выращивали, рассказали позднейшие книги – вазоны и гербарии. Уже конкретные блюда описывают путешественники в путевых хрониках.
Арабский купец вспоминает о том, что на этих землях преимущественно сажали просо и во время жатвы его подбрасывали вверх. Это был ритуал закладки нового урожая.
Наблюдение Боплана
В XVII веке французский инженер и картограф Гийом де Боплан путешествовал по нашим землям, которые четко на своих картах подписал "Украина". А еще он описывал быт казаков и их питание.
Он вспоминал, например, соломаху с обозначением, что это лучшая еда. Он рассказывал о мясе и о разных подливах и с чем их подавать.
Боплан вспоминал о соломахе / Фото из Википедии
Кроме того, исследователь описывал кулинарные традиции еще одного коренного народа Украины – крымских татар. Рассказывал о том, что было достаточно много мяса в употреблении, в частности козьего и бараньего.
Также – овощи и фрукты из садов, в частности виноград. Боплан описал слабоалкогольный напиток бозу, который делали из сброженного ячменя и даже сейчас в тюркских народах есть подобные напитки в употреблении.
Описание Грюневега
Еще один путешественник и купец Мартин Грюневег описал свою поездку во Львов в конце XVI века. Он рассказывал о разных видах хлеба, которые выпекали во Львове:
- белый хлеб;
- темные булки;
- плетенки;
- булки с маком и сыром.
Особо замечал, что если любой путешественник попадет во Львов, то встретит на рынке хлеб, к которому он привык у себя на родине. Хлеб и его разнообразие – это наша давняя традиция.
Эти хлебы варьировались не только по вкусу, но и по значению в обрядовой культуре. Отдельно хлебы выпекали к Рождеству, Василия, Пасхе, входов в дом, свадьбы и поминок. Если мы говорим о народной культуре хлебопечения прошлого, то мы должны учесть отсутствие промышленных дрожжей, а наличие региональных заквасок, которые выращивали дома. Другой момент – это мука разного сорта с добавлением муки из других зерновых.
От того же Грюневега есть первые упоминания о том, что украинцы уже тогда, в конце XVI века, варили борщ. Скорее всего, на сброженных продуктах, как и многие древние блюда.
"Большая часть архаических блюд очень часто имела в своей основе сброженные продукты: листья свеклы или корни свеклы, рожь, пшеницу, какие-то куски хлеба", – пояснила Душар.
Еда в художественной литературе
Хорошее представление о еде наших предков дает и художественная литература. Достаточно хотя бы полистать "Энеиду" Ивана Котляревского. Там – энциклопедия тогдашних блюд (на рубеже XVIII – XIX веков).
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"Там есть лемишка, путря и другие архаические блюда, которые сейчас мало употребляются. Там есть борщ, зеньковская колбаса, маринованные сливы опошнянские, паляницы, хлебы. Говорить, что нашей кухни не существовало – это чушь", – считает Душар. Если речь идет о кухне в целом, то она у нас, как у большей части народов, делилась на:
- городскую;
- сельскую;
- кухню элит.
Гастрономическая мода для элиты
Так аристократическая прослойка у нас тоже была – князья Острожские, род Шептицких, гетманы, шляхтичи нанимали поваров из Франции и имели вполне европейский стол, но на основе местных продуктов.
Столы элиты часто изгибались от мяса и дичи, потому что охота считалась благородным развлечением. Еще один признак кухни элит Средневековья и Нового времени – специи и пряности. Это дорогое удовольствие, которое несколько веков назад могли себе позволить только состоятельные.
Специи и пряности – элитная кухня / Фото Pixabay
"Есть блюда – маркеры идентичности, а есть также блюда – маркеры вашего социального статуса и экономического. Например, чай сейчас считают вполне обыденной вещью. Однако на XVIII век культура чаепития только входила в быт", – отметила Брайченко.
Сахар, который мы знаем сегодня, появится только в XIX веке. Но сахар, варенье, сушеные фрукты, пастила, например, яблоки были признаком того, что вы не просто крестьянин, не просто горожанин. То же касается кофе и вина.
Эти факты, свидетельствующие о нашей элите, советские историки тщательно умалчивали. Так же не упоминали и о городской украинской кухне, а она тоже существовала.
Что известно об ярмарке в Бердичеве?В конце XVII и в XVIII столетиях одной из крупнейших ярмарок, где можно было встретить товары из Германии, Англии и Франции был Бердичев. Немецкие мастера привозили в Украину и посуду, и еду. Это означает, что происходил активный обмен.
Книги с рецептами
О блюдах горожан мы знаем из кулинарных книг. Например, в Галиции такие сборники рецептов писали супруги священников. Старейшая украиноязычная книга рецептов – 1860-е годы "Руська пекарня" Эмилии Левицкой.
Оттуда мы узнаем, что на столах горожан были такие же супы, которые есть в употреблении, запеченое мясо, салаты, много овощей. Также книгу рецептов в начале ХХ века написала невестка Ивана Франко – Ольга Франко.
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Кстати, уже тогда, в конце XIX века, у нас пропагандировали здоровое питание и кухню без отходов. То, что стало модным – борьба с overconsumption, то есть перепотреблением, было трендом на украинских землях более века назад. Считалось, что хозяйка умеет использовать продукты полностью, без отходов.
"В то время кулинарные книги имели не только функцию – рассказать о рецепте. Они рассказывали о культуре питания, как бережно готовить, не выбрасывать овощи. Авторы кулинарных книг очень часто подчеркивают, что надо есть много овощей. Они занимались просвещением, говорили много о гигиене питания", – рассказала Душар.
Что ели селяне
О блюдах селян узнаем из этнографических записей. Там ели то, что имели на своем хозяйстве. В частности каши из разнообразных круп
Картофель – это американское растение и пришло к нам только в XVIII веке. В начале ею питались только при дворах магнатов, а до селян картофель дошел еще позже.
В XVIII веке картофелем питались только при дворах.
Также села имели свои региональные отличия, скажем, горцы потребляли одни продукты, степняки – другие. "Это был сыр, масло, маслянка, кислое и сладкое молоко", – рассказала Душар.
Значение украинских блюд
Украинская кухня также отличалась по будням и на праздники. Праздничную привязывали к религиозным событиям, эти блюда имели ритуальное значение:
- кутью готовили на Рождество, чтобы был хороший урожай;
- борщ – на похороны.
ХХ век стал переломным для украинской кухни. Пришли коммунисты и перечеркнули все столетия нашей культуры питания, зато поставила на стол что угодно, лишь бы как можно быстрее наполнить желудок. Голодомором, войнами и репрессиями они сделали все, чтобы прервать цепочку передачи национальной памяти и традиций.