Доктор филологических наук Ярослав Гарасим убеждает, что при духовном рейдерстве также происходит кража. Только если у вас похитили песню, формально она якобы остается у вас, но фактически оказывается еще и у того, кто ее украл. А ценность духовных вещей больше, чем у материальных.

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Причины духовного рейдерства скрываются в ментальности и древней истории. По словам Ярослава Гарасима, есть несколько оснований для этого:

шовинистически-империалистическое – постоянный сбор русских земель и добавление их в пределы России, миф об "одном народе";

ментальное – кочевник, для которого нет понятия частной собственности, отличается от земледельца.

Присваивать чужое россиянам помогает и ощущение безнаказанности на протяжении долгих веков истории – Россия игнорирует международное право, а последствий нет. В то же время музыкантов, художников и ученых она переманивала и присваивала еще во времена Петра I и даже раньше.

"Иван Франко дает свое объяснение. Он говорит, что с половины 17 века Московщина начала абсорбировать лучшие украинские силы, чтобы с их помощью превратиться из устаревшего полуазиатского государства в военную бюрократию с европейскими формами", – подчеркнул Гарасим.

Присвоение Дмитрия Бортнянского

Россияне приписали себе украинского композитора 18 века Максима Березовского. Такая же судьба постигла еще одного нашего земляка Дмитрия Бортнянского – в любой российской энциклопедии указано, что это их композитор.



Семья Бортнянского происходила из Галичины / Картина Михаила Бельского, из Третьяковской галереи

"Его семья происходила из-под Ярослава, из Галичины, теперь это на территории Польши. Их фамилия была Скалат, а село называлось Бортне. Поэтому отец, когда переехал в Глухов, взял себе более элегантную фамилию Бортнянский, по названию села, откуда они происходили", – пояснила доктор искусствоведения Любовь Кияновская.

Из Глуховской певческой школы Дмитрия Бортнянского забрали в придворную хоровую капеллу в Петербург. Уже оттуда его отправили в Италию. Десять лет учебы в Венеции, Болонье, Риме, Неаполе были для него глотком свежего воздуха. Бортнянский успел там написать три оперы, вполне в итальянском стиле и поставил их в венецианском театре.

Постановка оперы Бортнянского "Алкид" в Свиржском замке: видео LvivMozArt

"Бортнянский очень не хотел возвращаться из Италии, аж на 10 лет задержался. Всегда находил отговорки, но в конце концов должен был вернуться в Петербург", – отметила Кияновская.

В Петербурге Бортнянский получил почтенную должность при дворе. Его сослали на "Малый двор", где он стал фаворитом императрицы Марии Федоровны, жены Павла I. При ее поддержке музыкант стал директором Придворной певчей капеллы и имел привилегированное положение.

В пользу его украинского происхождения свидетельствует то, что в Российской империи он окружил себя украинцами. Бортнянский часто ездил на родную землю, в Глухове набирал певцов в свою капеллу.

В Петербурге была чрезвычайно мощная украинская диаспора и они держались между собой. Кто были его ближайшие друзья – поэт Николай Гнедич из Украины, скульптор Иван Мартос из Украины, и в конце концов, вся среда придворной певчей капеллы,

– акцентировала Кияновская.

Украинцами тогда их не называли, а окрестили малороссами. Бортнянский был очень осторожным, знал о судьбе Березовского и избегал неприятностей. Поэтому в России он особо не проявлял свою украинскость.

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Бортнянский был первым композитором в России, музыкальные произведения которого начали выходить в печать. Могли бы московиты признать его не своим? Конечно же нет. Но его творчество имело корни в украинских музыкальных традициях, не русских.

Продолжение традиций Бортнянского

После смерти композитора, его преемник князь Львов изъял музыку Бортнянского из репертуара Придворной певчей капеллы. Мол, она не соответствует русскому православному духу и полна итальянщины.

В их понятии итальянщина – это то, что характерно для украинских песен: развитая лиричность, мелодика, с широким дыханием и кульминациями. Это то, что украинцам присуще, а россиянам вообще нет,

– подчеркнула Кияновская.

Музыка Бортнянского и еще одного украинца Максима Березовского в русской культуре не прижилась и не имела последователей. Ее не исполняют там на литургиях, зато очень часто поют в украинских церквях.



Памятник Бортнянскому в Глухове / Фото с сайта "Энциклопедия Всемирная история"

В Украине она нашла продолжение в "Радуйся, ниво неполитая" Николая Лысенко. Ее можно заметить в творчестве Михаила Вербицкого, Александра Кошица, Кирилла Стеценко – вплоть до Мирослава Скорика.

Творчество Березовского и Бортнянского пытались преуменьшить и говорили, будто они писали только духовную музыку. В то же время умалчивали, что они создали оперы и их ставили на сценах итальянских театров. Так зачем московиты приписали себе этих композиторов?

"Если забрать у них основу музыкальной культуры, окажется, что их культура начинается только от Михаила Глинки, то есть с 1820-х годов. Перед тем русскую культуру творили представители разных национальностей – больше всего украинцы, также поляки, немцы, итальянцы и другие", – подчеркнула Кияновская.

Львовский Моцарт и Маруся Чурай

Длинная московская рука замахнулась даже на Моцарта, правда младшего. Сын знаменитого Амадея Моцарта – Франц Ксавер на протяжении 30 лет жил во Львове, где его держала большая любовь.



Моцарта-младшего во Львове держала любовь / Литография Йозефа Гауштайна из Львовского исторического музея

Он был композитором и хорошим пианистом, написал фортепианные вариации на тему украинских народных песен, таких как "У сусіда хата біла". С подачи московитов по сей день эти произведения подписаны – "на тему русских народных песен".

"С "У сусіда хата біла" понятно, но там была еще одна интересная песня, которую почему-то вписали как русскую. Она была из сборника Николая Львова и Иоганна Прача, изданного в Петербурге. Прач был чехом, он собрал популярные песни. В разделе "Українські пісні" есть песня "Котилися вози з горба", которая подается как русская. Стилистика фразы о многом говорит, а самое интересное – это песня Маруси Чурай", – рассказала Кияновская.

Путаница могла возникнуть из-за того, что в Польше издали сборник "Песни русские" от названия Русь, но ведь не от России. К сожалению, для многих немецкоязычных авторов между этим нет никакой разницы, так что это забота украинцев – восстановить историческую справедливость.

Творчество Гулака-Артемовского

Почти 200 лет назад жил и творил украинский композитор, друг Тараса Шевченко – Семен Гулак-Артемовский. Он был автором первой оперы на украиноязычное либретто "Запорожец за Дунаем". Впрочем русская культура до сих пор присваивает его себе.

В Украине Гулак-Артемовский жил до 26 лет, затем уехал на учебу в Италию, пел во Флорентийской опере. Впоследствии действительно долгое время был солистом Петербургского и Московского театров, но это не делает из него россиянина.

"В отличие от Бортнянского, он был сознательным и последовательным украинским патриотом. Он был одним из тех, кто посылал деньги Шевченко, когда тот был в ссылке. Поэтому здесь мы говорим о действительно украинской культуре как таковой", – подчеркнула Кияновская.



Опера "Запорожец за Дунаем" в Киеве 1978 года / Фото с сайта "Невідомий Гулак-Артемовський і Симиренки"

Московиты же убеждены – если работал в России, значит этнический русский. В 1863 году Гулак-Артемовский написал оперу "Запорожец за Дунаем" о Задунайской Сечи, которую сразу после премьеры имперская цензура запретила.

Официальная причина смешна до беспамятства – якобы композитор сплагиатил свою оперу от Моцартовой "Похищение из сераля", об этом пишут и их энциклопедии. По словам Любови Кияновской, это абсурдная позиция по нескольким причинам:

многие фрагменты "Запорожца" связаны с украинским фольклором;

"Похищение из сераля" Моцарта – нетипичный зингшпиль, который не пересекается с произведениями Гулака-Артемовского;

больше сходства в работах композитора с итальянскими операми-буффа.

На самом деле, в то время произошло польское восстание и московиты задрожали от испуга, что взбунтуются все подневольные народы и что "Запорожец за Дунаем" разбудит национальные чувства украинцев. Поэтому выдали Валуевский циркуляр, который запрещал все украинское.

Различия между украинской и русской музыкой

Музыка у украинцев и русских – совершенно разная, потому что и в ментальности этих двух народов – пропасть. Действительно аутентичная русская музыка – это Модест Мусоргский, оригинальный, но далекий от любой западноевропейской традиции.

В то же время украинская песенность глубинно прорастает и близка к песенным европейским фольклорным традициям. Больше всего сходства с итальянской музыкой.

Из украинского фольклора московиты тоже безбожно тянули целыми клочьями. Пример откровенной кражи – песня "Ой мороз, мороз". По российской версии, ее якобы написала солистка Воронежского русского народного хора Мария Морозова-Уварова в 1954 году. Впрочем в сборнике украинских романсов 1936 года эта песня уже была.

Песня "Ой мороз, мороз" в исполнении Воронежского хора: видео пользовательницы Raisa1025

"Здесь имеем четкую доказательную базу, не надо ничего дополнительно искать. Есть 1936 год и есть 1950-е годы. Есть украинская песня, распространенная и зафиксированная фольклористами в 1890-х годах на Подолье, в центральной и восточной Украине", – сообщил Гарасим.

Если мелодию украинской "Ой мороз, мороз" передрали полностью, то текст немного изменили. Например, из украинского "коня сивогривого" сделали "белогривого". По словам Ярослава Герасима, это классический плагиат, поскольку здесь присвоили конкретную фамилию "автора".

Мелодию другой украинской песни "Розпрощався стрілець зі своєю ріднею" русские украли для своей "Там вдали за рекой". Музыку к ней записали еще во время Первой мировой войны, тогда как русский вариант возник лишь в 1924 году.

"Даже есть формальный автор – Николай Кооль, который в городской газете Курска опубликовал такое стихотворение. Такие песни были нужны, поскольку не существовало песен для мобилизации духа Красной армии на то время. Это развенчивает фейк о том, что большевистская власть имела поддержку среди народных масс", – подчеркнул Гарасим.

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Существует также версия, что "Розпрощався стрілець зі своєю ріднею" может быть давней казацкой песней, которую исполняли еще в 17 веке. На такую мысль наталкивает сам текст, где у казака возникает диалог с лошадью. Такой прием можно встретить еще в украинских колядках 12 века.

Кроме этого, песня отражает ментальность украинцев, непонятную московитам. Поэтому они переписали те символы, которые были им непонятными. К примеру, ни в одном российском варианте нет фразы "чорний крук наді мною закряче", а для украинцев было важным показать чин похорон и оплакивание умершего, потому что это было элементом обряда.

В украинском варианте отражена важность семьи, на это указывает фраза "Скажи, коню мій, неньці старій". В то же время в русском – "Ты, конёк вороной, передай, дорогой, что я честно погиб за рабочих!".

"Куда передай, кому? Все ценные мировоззренческие элементы, которые есть в украинском варианте, они при краже растеряли, потому что не являются создателями того текста и не понимали настоящей ценности", – отметил Гарасим.

Заимствование русских песен

Стоит честно признать, что в украинской культуре также есть заимствование русских песен. Популярно мнение, что песню "Поручик Голицын" россияне украли из уповской "Мій друже, ковалю". Исследователи доказывают, что украинский вариант романса появился позже белогвардейского.

Ярослав Гарасим пояснил, что авторство песни приписывают Георгию Гончаренко с псевдонимом Юрий Галич. Он был участником гражданской войны и принадлежал к белогвардейцам. В плену у большевиков он пережил все моменты, которые описал в песне.

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Семья поэта Николая Матолы засвидетельствовала, что украинский текст появился позже. Об этом исследователю рассказала жена поэта – Мария Бомбик-Матола. Мол, в 1970-х годах он был начинающим поэтом, уехал в Санкт-Петербург и услышал в интеллигентных кругах эту песню.

Матола написал авторское стихотворение на мелодию белогвардейского романса. Его он посвятил воинам УПА и Карпатской Сечи. По содержанию это повстанческая песня, но по времени написания – нет. Она возникла в 1982 – 1984 годах.

Фактов краж украинских песен есть немало, поэтому важно бороться с московскими фейками. По достояниям культуры складывается впечатление в мире о целой нации. Собственный духовный капитал Украины богат, необходимо лишь его отстоять в условиях современной войны за украинскую идентичность.