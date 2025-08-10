Мирные переговоры о прекращении войны в Украине снова активизировались из-за встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске 15 августа. Возможными условиями станет замораживание боевых действий вдоль линии фронта в Херсонской и Запорожской областях в обмен на полный контроль России над Донбассом.

Политолог и глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко рассказал 24 Каналу, замысел Кремля относительно озвученных президентом США условий по "обмена территориями". Также он объяснил, почему Дональд Трамп выбрал Аляску для переговоров с Владимиром Путиным.

Читайте также Катастрофа для Украины: Путин в последний момент сменил тактику и снова оказался на коне, – NYT

К чему приведут договоренности об "обмене территориями"?

Чаленко отметил, что судя по последним заявлениям россиян, нет отхода от их предыдущих ультимативных позиций. Все то, о чем говорил Путин в июне 2024 года, осталось.

Даже многоступенчатое предложение россиян, мол, украинцы сначала должны выйти из Донбасса и только после этого прекращается огонь и обсуждаются серьезные пункты мирного плана, демонстрирует, что реальные цели сам Кремль скрывает,

– объяснил он.

Однако в конституцию России незаконно внесены пять украинских регионов как российские. И оккупанты, по его мнению, от этого не смогут отказаться, учитывая формирование собственной позиции.

Поэтому "обмен территориями" будет означать, по словам политолога, что часть этих территорий все равно останутся временно оккупированными россиянами. А они в своем законодательстве укажут, что якобы часть их территории будет оккупирована официальным Киевом.

"Однако по сути, это будет пролонгация нынешнего состояния. А если пойти на предложения россиян по этому многоступенчатому плану, то это не является остановкой войны по линии разграничения. Это – программирование следующей войны, и в этом есть самая большая проблема", – подчеркнул он.

Почему Трамп захотел встретиться с Путиным на Аляске?

В то же время на встрече в американском штате Аляска Трамп и Путин будут обсуждать не только вопрос прекращения войны в Украине.

Встреча на Аляске – это интересный трюк со стороны Трампа, потому что ему то гораздо ближе лететь туда, чем Путину. В то же время для главы Кремля в США не будет проблем по ордеру МУС, ведь там нет соответствующей юрисдикции,

– отметил Игорь Чаленко.

Однако Путину придется преодолеть очень большое расстояние по территории России, чтобы встретиться с президентом США. Это своеобразное перетягивание со стороны Трампа, которому добраться на Аляску будет значительно быстрее. Можно, по словам политолога, провести аналогию с тем, как Трамп обычно здоровается – он тянет руку оппонента к себе, таким образом пытаясь показать свою силу.

В то же время тема бизнес-проектов между США и Россией будет актуальной во время этой встречи. Она ведется по линии Стив Уиткофф – Кирилл Дмитриев. Соответственно подготовка переговоров на Аляске сдвинулась с места именно после визита Уиткоффа в Москву. Это означает, как заметил Чаленко, что наиболее проговорены и подготовлены вопросы именно по бизнес-линии.

Кстати, издание Bild сообщило, что во время встречи с Путиным 6 августа Уиткофф мог стать источником дезинформации относительно того, что глава Кремля якобы в обмен на прекращение огня требовал вывода украинских войск с территории Донецкой области и признания Крыма российским. Однако на самом деле, Путин не отказался от требования о полном контроле над Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областями и Крымом. Но Уиткофф неправильно понял некоторые заявления российской стороны и воспринял их как уступки Кремля.