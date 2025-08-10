Мирні переговори щодо припинення війни в Україні знову активізувалися через зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці 15 серпня. Можливими умовами стане замороження бойових дій вздовж лінії фронту у Херсонській і Запорізькій областях в обмін на повний контроль Росії над Донбасом.

Політолог та голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко розповів 24 Каналу, задум Кремля щодо озвучених президентом США умов щодо "обміну територіями". Також він пояснив, чому Дональд Трамп обрав Аляску для переговорів з Володимиром Путіним.

Читайте також Катастрофа для України: Путін в останню мить змінив тактику і знову опинився на коні, – NYT

До чого призведуть домовленості про "обмін територіями"?

Чаленко наголосив, що судячи з останніх заяв росіян, немає відходу від їхніх попередніх ультимативних позицій. Все те, про що говорив Путін в червні 2024 року, залишилось.

Навіть багатоступенева пропозиція росіян, мовляв, українці спочатку мають вийти з Донбасу і тільки після цього припиняється вогонь та обговорюються серйозні пункти мирного плану, демонструє, що реальні цілі сам Кремль приховує,

– пояснив він.

Проте в конституцію Росії незаконно внесені п'ять українських регіонів як російські. І окупанти, на його думку, від цього не зможуть відмовитися з огляду формування власної позиції.

Тому "обмін територіями" означатиме, за словами політолога, що частина цих територій все одно залишаться тимчасово окупованими росіянами. А вони у своєму законодавстві вкажуть, що нібито частина їхньої території буде окупована офіційним Києвом.

"Проте по суті, це буде пролонгація нинішнього стану. А якщо піти на пропозиції росіян щодо цього багатоступеневого плану, то це не є зупинкою війни по лінії розмежування. Це – програмування наступної війни, і в цьому є найбільша проблема", – підкреслив він.

Чому Трамп забажав зустрітися з Путіним на Алясці?

Водночас на зустрічі в американському штаті Аляска Трамп та Путін будуть обговорювати не тільки питання припинення війни в Україні.

Зустріч на Алясці – це цікавий трюк з боку Трампа, тому що йому то набагато ближче летіти туди, ніж Путіну. Водночас для очільника Кремля у США не буде проблем щодо ордера МКС, адже там немає відповідної юрисдикції,

– наголосив Ігор Чаленко.

Однак Путіну доведеться подолати дуже велику відстань територією Росії, щоб зустрітися з президентом США. Це своєрідне перетягування з боку Трампа, якому дістатися на Аляску буде значно швидше. Можна, за словами політолога, провести аналогію з тим, як Трамп зазвичай вітається – він тягне руку опонента до себе, у такий спосіб намагаючись показати свою силу.

Водночас тема бізнес-проєктів між США та Росією буде актуальною під час цієї зустрічі. Вона ведеться по лінії Стів Віткофф – Кирило Дмитрієв. Відповідно підготування переговорів на Алясці зрушилося з місця саме після візиту Віткоффа до Москви. Це означає, як зауважив Чаленко, що найбільш проговорені та підготовлені питання саме по бізнес-лінії.

До речі, видання Bild повідомило, що під час зустрічі з Путіним 6 серпня Віткофф міг стати джерелом дезінформації щодо того, що очільник Кремля нібито в обмін на припинення вогню вимагав виведення українських військ з території Донецької області і визнання Криму російським. Проте насправді, Путін не відмовився від вимоги щодо повного контролю над Донецькою, Луганською, Херсонською, Запорізькою областями і Кримом. Але Віткофф неправильно зрозумів деякі заяви російської сторони і сприйняв їх як поступки Кремля.