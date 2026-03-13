Технологии прошлого века: в Кремле перешли на стационарные телефоны

Последнюю неделю в Москве появились серьезные проблемы с мобильной связью. Из-за ограничения связи жители массово начали скупать рации и стационарные телефоны.

Об этом сказал Дмитрий Песков российскому изданию ТАСС на вопрос журналистов о том, не влияет ли ограничение связи на работу администрации Путина

Смотрите также Готовы разорвать Путина: война в Украине перевернула жизнь россиян и обнуляет рейтинг диктатора

Что известно о проблемах со связью в Москве?

Администрация российского диктатора Путина вернулась к технологиям прошлого века. Сейчас в Кремле все перешли на стационарные телефоны. Причиной этого стало значительное ухудшение связи в Москве за последнюю неделю.

Также Песков призвал жителей готовиться к длительным отключениям связи, ведь "киевский режим применяет все более изощренные методы атак". Он отметил, что подобные меры происходят для защиты граждан.

Интересно! Сеть книжных магазинов "Читай-город" выросли в продажах на 48% с 6 по 10 марта, по сравнению с предыдущей неделей. В то же время в Wildberries сообщили, что за тот же период пользователи платформы приобрели на 73% больше пейджеров, чем месяцем ранее. Также резко вырос спрос на рации +27% месяц к месяцу и стационарные телефоны +25%.

Напомним, что перебои фиксируют с 3 марта, особенно в центре города и в метро, из-за чего часть сервисов работает только через так называемые "белые списки". По данным российских медиа, ограничения мобильного интернета уже применяются в десятках регионов. Однако бизнес несет значительные убытки - особенно сфера доставки, каршеринг и заведения без проводного подключения.

Какие проблемы возникают у россиян из-за войны?