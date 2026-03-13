Технологии прошлого века: в Кремле перешли на стационарные телефоны
- Кремль перешел на стационарные телефоны из-за ухудшения связи в Москве.
- Жители столицы начали пользоваться рациями, пейджерами и бумажными картами из-за ограничения мобильного интернета.
Последнюю неделю в Москве появились серьезные проблемы с мобильной связью. Из-за ограничения связи жители массово начали скупать рации и стационарные телефоны.
Об этом сказал Дмитрий Песков российскому изданию ТАСС на вопрос журналистов о том, не влияет ли ограничение связи на работу администрации Путина
Что известно о проблемах со связью в Москве?
Администрация российского диктатора Путина вернулась к технологиям прошлого века. Сейчас в Кремле все перешли на стационарные телефоны. Причиной этого стало значительное ухудшение связи в Москве за последнюю неделю.
Также Песков призвал жителей готовиться к длительным отключениям связи, ведь "киевский режим применяет все более изощренные методы атак". Он отметил, что подобные меры происходят для защиты граждан.
Интересно! Сеть книжных магазинов "Читай-город" выросли в продажах на 48% с 6 по 10 марта, по сравнению с предыдущей неделей. В то же время в Wildberries сообщили, что за тот же период пользователи платформы приобрели на 73% больше пейджеров, чем месяцем ранее. Также резко вырос спрос на рации +27% месяц к месяцу и стационарные телефоны +25%.
Напомним, что перебои фиксируют с 3 марта, особенно в центре города и в метро, из-за чего часть сервисов работает только через так называемые "белые списки". По данным российских медиа, ограничения мобильного интернета уже применяются в десятках регионов. Однако бизнес несет значительные убытки - особенно сфера доставки, каршеринг и заведения без проводного подключения.
Какие проблемы возникают у россиян из-за войны?
После начала войны Россия все больше и больше усиливает контроль над информационным пространством и внутренними процессами. В стране фиксируют ограничения доступа к отдельным сервисам, перебои со связью и новые регуляторные решения, которые власти объясняют вопросами безопасности. Эксперты считают, что такие шаги свидетельствуют о дальнейшей централизации власти и усилении изоляционных тенденций, тогда как общество постепенно приспосабливается к новым условиям.
Ирландский журналист рассказал, как живут обычные россияне сейчас. В России, по данным медиа, растет доля расходов домохозяйств на продукты питания, что свидетельствует об ухудшении покупательной способности населения. В то же время представители малого бизнеса сообщают о закрытии заведений и рост цен.
Власть, по словам критиков, пытается минимизировать публичное обсуждение экономических проблем из-за ограничения доступа к информации. Аналитики и журналисты отмечают, что экономическое давление, инфляция и задержки выплат все сильнее влияют на уровень жизни граждан в разных регионах страны.