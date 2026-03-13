Технології минулого століття: у Кремлі перейшли на стаціонарні телефони
- Кремль перейшов на стаціонарні телефони через погіршення зв'язку у Москві.
- Мешканці столиці почали користуватися раціями, пейджерами та паперовими картами через обмеження мобільного інтернету.
Останній тиждень у Москві з'явились серйозні проблеми з мобільним зв'язком. Через обмеження зв'язку жителі масово почали скуповувати рації та стаціонарні телефони.
Про це сказав Дмитро Пєсков російському виданню ТАСС на питання журналістів про те, чи не впливає обмеження зв'язку на роботу адміністрації Путіна
Що відомо про проблеми зі зв'язком у Москві?
Адміністрація російського диктатора Путіна повернулась до технологій минулого століття. Наразі у Кремлі всі перейшли на стаціонарні телефони. Причиною цього стало значне погіршення зв'язку у Москві за останній тиждень.
Також Пєсков закликав мешканців готуватись до тривалих відключень зв'язку, адже "київський режим застосовує все більш витончені методи атак". Він наголосив, що подібні заходи відбуваються для захисту громадян.
Цікаво! Мережа книгарень "Читай-місто" зросли в продажах на 48% з 6 по 10 березня, у порівнянні з попереднім тижнем. Водночас у Wildberries повідомили, що за той же період користувачі платформи придбали на 73% більше пейджерів, ніж місяцем раніше. Також різко зріс попит на рації +27% місяць до місяця і стаціонарні телефони +25%.
Нагадаємо, що перебої фіксують з 3 березня, особливо у центрі міста та в метро, через що частина сервісів працює лише через так звані "білі списки". За даними російських медіа, обмеження мобільного інтернету вже застосовуються в десятках регіонів. Однак бізнес зазнає значних збитків — особливо сфера доставки, каршеринг і заклади без дротового підключення.
Які проблеми виникають в росіян через війну?
Після початку війни Росія дедалі більше посилює контроль над інформаційним простором і внутрішніми процесами. У країні фіксують обмеження доступу до окремих сервісів, перебої зі зв'язком та нові регуляторні рішення, які влада пояснює питаннями безпеки. Експерти вважають, що такі кроки свідчать про подальшу централізацію влади та посилення ізоляційних тенденцій, тоді як суспільство поступово пристосовується до нових умов.
Ірландський журналіст розповів, як живуть звичайні росіяни зараз. У Росії, за даними медіа, зростає частка витрат домогосподарств на продукти харчування, що свідчить про погіршення купівельної спроможності населення. Водночас представники малого бізнесу повідомляють про закриття закладів і зростання цін.
Влада, за словами критиків, намагається мінімізувати публічне обговорення економічних проблем через обмеження доступу до інформації. Аналітики та журналісти зазначають, що економічний тиск, інфляція та затримки виплат дедалі сильніше впливають на рівень життя громадян у різних регіонах країни.