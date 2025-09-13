В Польше вандалы срезали крест с украинской церкви: посольство требует действий
- В городе Легница, Польша, неизвестные повредили украинскую греко-католическую церковь, срезав крест с главного купола.
- Посольство Украины в Польше призвало правоохранительные органы привлечь преступников к ответственности и направило ноту в Министерство иностранных дел Польши.
В городе Легница в Польше неизвестные повредили украинскую греко-католическую церковь. Там срезали крест с главного купола.
Посольство Украины призвало привлечь преступников к ответственности. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на посла Украины в Польше Василия Боднара.
Как повредили украинскую церковь в Польше?
В Легнице неизвестные повредили крышу и срезали крест с купола Украинской Греко-Католической церкви Успения Пресвятой Богородицы.
Последствия изуродования церкви в Польше / Фото из Facebook Василия Боднара
Посольство Украины в Польше срочно направило ноту в Министерство иностранных дел страны. Кроме того, Генеральное консульство во Вроцлаве обратилось к местной полиции с требованием принять меры реагирования и привлечь виновных к ответственности.
Обращаюсь к правоохранительным органам Республики Польша публично – сделайте все, чтобы этот и все подобные преступления против украинцев и украинства дошли до логического завершения,
– подчеркнул Василий Боднар.
Посол подчеркнул, что повреждение церквей недопустимо и противоречит ценностям как украинцев, так и поляков.
Дипломат отметил, что такие случаи являются проявлениями антиукраинских настроений, и польское общество должно решительно реагировать на подобные действия.
Последние акты вандализма против Украины
В августе в Польше задержали двух 17-летних граждан Украины. Их подозревают в расклеивании красно-черных флагов и надписей с "бандеровскими лозунгами" на зданиях и местах памяти жертв Волынской трагедии. В Украине эти действия назвали провокацией российских спецслужб.
В Сумах неизвестные повредили баннер на Аллее Памяти погибших военных. На полотне появился символ "Z".
В Польше на братской могиле воинов УПА незаконно установили другую табличку, где бойцов обвинили в терроре и геноциде. Впоследствии табличку демонтировали.