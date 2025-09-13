У Польщі вандали зрізали хрест з української церкви: посольство вимагає дій
- У місті Легниця, Польща, невідомі пошкодили українську греко-католицьку церкву, зрізавши хрест із головного купола.
- Посольство України в Польщі закликало правоохоронні органи притягнути злочинців до відповідальності та надіслало ноту до Міністерства закордонних справ Польщі.
У місті Легниця в Польщі невідомі пошкодили українську греко-католицьку церкву. Там зрізали хрест із головного купола.
Посольство України закликало притягнути злочинців до відповідальності. Про це пише 24 Канал з посиланням на посла України у Польщі Василя Боднара.
Дивіться також Провокація російських спецслужб, – Україна про акти вандалізму проти місць пам'яті в Польщі
Як пошкодили українську церкву у Польщі?
У Легниці невідомі пошкодили дах та зрізали хрест із купола Української Греко-Католицької церкви Успіння Пресвятої Богородиці.
Наслідки понівечення церкви у Польщі / Фото з Facebook Василя Боднара
Посольство України у Польщі терміново надіслало ноту до Міністерства закордонних справ країни. Крім того, Генеральне консульство у Вроцлаві звернулося до місцевої поліції з вимогою вжити заходів реагування та притягнути винних до відповідальності.
Звертаюся до правоохоронних органів Республіки Польща публічно – зробіть усе, аби цей та всі подібні злочини проти українців та українства дійшли до логічного завершення,
– наголосив Василь Боднар.
Посол підкреслив, що пошкодження церков є неприпустимим і суперечить цінностям як українців, так і поляків.
Дипломат зауважив, що такі випадки є проявами антиукраїнських настроїв, і польське суспільство має рішуче реагувати на подібні дії.
Останні акти вандалізму проти України
У серпні в Польщі затримали двох 17-річних громадян України. Їх підозрюють у розклеюванні червоно-чорних прапорів та написів із "бандерівськими гаслами" на будівлях і місцях пам'яті жертв Волинської трагедії. В Україні ці дії назвали провокацією російських спецслужб.
У Сумах невідомі пошкодили банер на Алеї Пам'яті загиблих військових. На полотні з'явився символ "Z".
У Польщі на братській могилі воїнів УПА незаконно встановили іншу табличку, де бійців звинуватили у терорі та геноциді. Згодом табличку демонтували.