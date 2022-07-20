Кровавый "бизнес" наемников лопнул: в Генштабе рассказали о полной ликвидации группы "Вагнера"

Украинские защитники полностью ликвидировали группу российских наемников из ППК "Вагнер". Кровавый "бизнес" оккупантов сошел на нет.

О "бизнес-смерти" было написано на шевронах оккупантов. Ликвидировали вагнеровцев воины 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского. Таким образом, потерь у врага увеличилось.

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Как ликвидировали вагнеровцев

Наши бойцы мужественно удерживали позиции на одном из рубежей линии фронта. Благодаря слаженности и обученности личного состава удалось ликвидировать вражескую группу.

"Бизнес" этих вражеских наемников, относительно которого они носили свои шевроны и наклейки, сегодня сошел на нет, после их превращения изгоевцами в очередное "rare" – жареное мясо,

– говорится в сообщении бригады.

В ВСУ еще раз напомнили врагу, что здесь незваных гостей ждет только смерть, а романтика легкого заработка навеки превратится в удобрение чернозема.

Ликвидированные наемники / Фото 56 ОМБр имени Выговского:

Из-за боев у Попасной и Лисичанска у вагнеровцев – значительные потери

россияне используют наемников из-за значительных потерь в своей армии. В министерстве обороны Великобритании рассказали, что вагнеровцы сыграли центральную роль в боях за захват Попасной и Лисичанска. Однако именно эти бои нанесли серьезные потери ПВК.

Следовательно, ПВК снижает стандарты набора. Теперь нанимают даже осужденных или людей, которые раньше были в "черных списках".

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