Кривавий "бізнес" найманців луснув: у Генштабі розповіли про повну ліквідацію групи "Вагнера"

Українські захисники повністю ліквідували групу російських найманців з ПВК "Вагнер". Кривавий "бізнес" окупантів зійшов нанівець.

Про "бізнес-смерть" було написано на шевронах окупантів. Ліквідували вагнерівців воїни 58 окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського. Таким чином втрат у ворога побільшало.

До теми Бійці ЗСУ та Нацгвардії знищили групу окупантів під Слов'янськом

Як ліквідували вагнерівців

Наші бійці мужньо утримували позиції на одному із рубежів лінії фронту. Завдяки злагодженості та навченості особового складу вдалось ліквідувати ворожу групу.

"Бізнес" цих ворожих найманців, щодо якого вони носили свої шеврони та наліпки, сьогодні зійшов нанівець, після їх перетворення виговцями на чергове "rare" смажене м'ясо,

– мовиться в дописі бригади.

У ЗСУ вкотре нагадали ворогу, що тут незваних гостей чекає лише смерть, а романтика легкого заробітку навіки перетвориться на добриво чорнозему.

Ліквідовані найманці / Фото 56 ОМБр імені Виговського:

Через бої біля Попасної й Лисичанська у вагнерівців – значні втрати

росіяни використовують найманців через значні втрати у своїй армії. У міністерстві оборони Великої Британії розповіли, що вагнерівці відіграли центральну роль в боях за захоплення Попасної та Лисичанська. Однак саме ці бої завдали серйозних втрат ПВК.

Відтак ПВК знижує стандарти набору. Тепер наймають навіть засуджених або людей, які раніше були в "чорних списках".

До теми – Арестович розповів, що "Вагнер" втрачає свою роль в росії: відео