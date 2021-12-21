Крымского татарина пытали после задержания сотрудники ФСБ
Источник:Прокуратура АР Крым
В оккупированном Крыму Наримана Аметова задержали 17 декабря. Мужчина утверждает, что после задержания его пытали сотрудники ФСБ – били током.
В дом Аметова силовики пришли утром. Мужчину сразу забрали на допрос.
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Во время допроса Аметова пытали
Оккупанты пытались доказать причастность Аметова к якобы подрыву газопровода в поселке Перевальное. Домой мужчина вернулся уже вечером и сообщил о пытках. Свой рассказ крымский татарин выложил на видео, которое обнародовала "Крымская солидарность".
Под ухо мне засунули какие-то тряпки. Я почувствовал, что туда начали просовывать провода, чувствовал их движение по лицу и понял, что меня будут бить током,
– рассказал Аметов.
Мужчина терпел и продолжал настаивать на адвокате. Лишь после третьего удара, рассказал Аметов, пришел некий работник ФСБ и сообщил ему, что он "чист". Однако задержанного предупредили, если он расскажет о том, что происходило, обнародуют документ, который он подписал. В нем говорится о сотрудничестве с ФСБ.
Мужчину несколько раз били током
Я сказал: Хорошо, я говорить не буду. Но они совершили ошибку. Лучше бы они убили меня, потому что я буду рассказывать обо всем происходящем,
– сказал крымский татарин.
Аметова оставили за городом, а домой он добрался на попутной машине.
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Украинская прокуратура квалифицировала это как военное преступление
Прокуратура АР Крым квалифицировала пытки как военное преступление. Уголовное производство начали за нарушение законов и обычаев войны. Сначала дело возбудили за незаконное задержание и нарушение неприкосновенности жилища, однако впоследствии его переквалифицировали.
Последние новости о преследовании крымских татар на оккупированном полуострове:
- Российские силовики 14 декабря пришли с обысками к крымским татарам. Они задержали и вывезли неизвестно куда 23-летнего парня.
- В конце ноября так называемая "полиция" задержала координатора "Крымской солидарности" Дилявера Меметова. Его освободили аж 18 декабря.
- Также в ноябре оккупанты снесли дом крымскотатарского активиста Рустема Усеинова. В это время пожилого мужчины не было дома.