Такие мероприятия они проводили в рамках так называемого "дела о взрыве на газопроводе" в селе Перевальное. К счастью, через несколько часов мужчину отпустили.

Обратите внимание Украинские пленные в России в ужасном состоянии, – Зеленский

Задержания и обыски: кафиры в Крыму продолжают давить на крымских татар

Первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в твиттере написала, что на территории оккупированного Россией Крыма произошел "очередной незаконный обыск в доме крымских татар, который завершился задержанием и вывозом в неизвестном направлении 23-летнего Куртумера Чалгозова".

Впоследствии стало известно, что молодого человека отпустили. Но прежде допрашивали (причем Чалгозов так и не знает, где именно, потому что его везли в наручниках и в мешке на голове) "по делу Наримана Джеляла и братьев Ахтемовых".

Согласно нормам международного права, Россия как государство-оккупант обязана немедленно прекратить политические репрессии против местного населения временно оккупированного ею Крыма и освободить Наримана Джеляла, Азиза и Асана Ахтемовых, а также всех незаконно удерживаемых ею граждан Украины,

– подчеркнула Джепарова.

В сообществе "Крымская солидарность" добавили, что обыск в доме крымских татар начали в 5 утра и длился он более 3 часов. И что на допросе Куртумер Чалгозов четко заявил, что не располагает никакой информацией о том, о чем его допрашивали. Однако силовики предупредили, что этот допрос не будет для парня последним.

Кратко о "деле о диверсии на газопроводе"

3 – 4 сентября в оккупированном Крыму российские силовики произвели обыск у заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла. Далее его задержали, как и нескольких других крымских татар: Азиза и Асана Ахтемовых, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.

Джеляла оккупанты "подозревают" в причастности к "диверсии" 23 августа в селе Перевальное под Симферополем (там произошел прорыв трубопровода, газ по которому поступает в воинскую часть поблизости). Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

Депортация крымских татар: это видео стоит пересмотреть

Полный текст сообщения Эмине Джапаровой в твиттере:

Во временно оккупированном Крыму – очередной незаконный обыск в доме крымских татар, завершившийся задержанием и вывозом в неизвестном направлении 23-летнего Куртумера Чалгозова. Прежде чем отпустить, его допрашивали по делу Наримана Джеляла и братьев Ахтемовых.