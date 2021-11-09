Как заявил адвокат Николай Полозов, Джелялова обвинили якобы в незаконном пересечении через таможенную границу взрывного устройства.

Важно Я не верю в российское правосудие, – Джелял выступил на "суде" оккупантов

Оккупанты инкриминируют ему нарушение статьи 226.1 уголовного кодекса России. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет.

В каком состоянии Джелялов

Адвокат Эмине Авамилева имела возможность пообщаться с политическим заключенным Кремля. Она рассказала, что состояние здоровья заместителя председателя Меджлиса удовлетворительное, а настроение бодрое и хорошее. Зато условия содержания и в дальнейшем остаются неизмененными – в камере отсутствует отопление, окно полностью не закрывается.

Письма тоже Нариману не передают. Отдали одно письмо, другие лежат у цензора. Поэтому о событиях внешнего мира он сейчас может узнавать только у адвокатов,

– добавил Полозов.

Несмотря на тюремное заключение и новое абсурдное обвинение, Нариман Джелялов не сломлен и готов продолжать борьбу.

По словам Полозова, пленник Кремля попросил передать всем, чтобы люди не унывали, не опускали руки.

Заметим, что ранее так называемый суд российских оккупантов Крыма продлил арест Нариману Джелялу до 23 января. Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа находится в СИЗО.

Наримана Джеляла обвиняют в диверсии

Речь идет о так называемом деле о "диверсии на газопроводе" в селе Перевальное – там произошел взрыв. Из-за этого в начале сентября в Крыму оккупанты задержали 5 человек, среди которых и Джеляла. Всех их бросили в СИЗО. Нариман Джелял отрицает любые обвинения в свою сторону.

Полный текст публикации Полозова:

Нариману Джелялову следствием предъявлено новое обвинение. Кроме ранее предъявленных Нариману обвинений в совершении диверсии в составе организованной группы и незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывных устройств, совершенных организованной группой, сегодня Наримана Джелялова обвинили в контрабанде взрывного устройства. Санкция по этой статье составляет от 7 до 12 лет лишения свободы.

Нариман по-прежнему воспользовался правом обвиняемого не давать показаний. До начала следственных действий мне с моей коллегой адвокатом Эмине Авамилевой удалось пообщаться с Нариманом наедине. Состояние здоровья у него удовлетворительное. Настроение хорошее, бодрое. Он сообщил, что в четверг его перевезли из 15 отделения психиатрической больницы, где он находился на экспертизе, обратно в СИЗО.

Письма тоже Нариману не передают. Отдали одно письмо, другие лежат у цензора. Поэтому о событиях внешнего мира он сейчас может узнавать только у адвокатов. Несмотря на тюремное заключение и новое, совершенно абсурдное обвинение, Нариман Джелялов не сломлен и готов продолжать борьбу.

Он попросил передать всем, чтобы люди не унывали, не опускали руки. Правда все равно за народом!