Оккупанты продолжают фальсифицировать обвинения против крымских татар. Об этом рассказал адвокат Наримана Джеляла Николай Полозов.

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Джелялу и Ахтемовым могут увеличить срок

В статье о диверсии, по которой сейчас судят крымских татар, есть еще 2 часть об организации преступной группы. Есть высокая вероятность того, что оккупанты придумают новые "факты", чтобы обвинить Джеляла и Ахтемовых в этом. Из-за этого им грозит больший срок заключения.

Адвокат Николай Полозов уверен, что оккупанты непременно воспользуются этим.

Следствию ничего не мешает еще больше ужесточить обвинения Нариману и братьям Ахтемовым, переквалифицировав обвинение на 2 часть. И тогда уже наказание будет до 20 лет лишения свободы,

– добавил Полозов.

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