Оккупанты продолжают фальсифицировать обвинения против крымских татар. Об этом рассказал адвокат Наримана Джеляла Николай Полозов.
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Джелялу и Ахтемовым могут увеличить срок
В статье о диверсии, по которой сейчас судят крымских татар, есть еще 2 часть об организации преступной группы. Есть высокая вероятность того, что оккупанты придумают новые "факты", чтобы обвинить Джеляла и Ахтемовых в этом. Из-за этого им грозит больший срок заключения.
Адвокат Николай Полозов уверен, что оккупанты непременно воспользуются этим.
Следствию ничего не мешает еще больше ужесточить обвинения Нариману и братьям Ахтемовым, переквалифицировав обвинение на 2 часть. И тогда уже наказание будет до 20 лет лишения свободы,
– добавил Полозов.
Задержание Наримана Джеляла: все что надо знать
- Утром, 4 сентября, оккупационные спецслужбы ворвались с обысками в помещение Наримана Джеляла. После его задержали. Жертвами произвола оккупантов стали еще 4 украинца.
- Президент Украины назвал действия России "реакцией на Крымскую платформу" и призвал отпустить политзаключенных.
- Наримана Джеляла и задержанных в тот же день братьев Ахтемовых подозревают в диверсии. Сейчас им грозит до 15 лет заключения.
- Через адвоката Нариман Джелял передал письмо из СИЗО, в котором заявил, что был готов к такому развитию событий и будет бороться.