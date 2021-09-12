Окупанти продовжують фальсифікувати звинувачення проти кримських татар. Про це розповів адвокат Нарімана Джеляла Микола Полозов.

Зверніть увагу Рада закликає світ відреагувати на беззаконня окупантів у Криму

Джелялу й Ахтемовим можуть збільшити термін

У статті про диверсію, за якою зараз судять кримських татар, є ще 2 частина про організацію злочинної групи. Є висока ймовірність того, що окупанти вигадають нові "факти", щоб звинуватити Джеляла і Ахтемових у цьому. Через це їм загрожує більший термін увязнення.

Адвокат Микола Полозов упевнений, що окупанти неодмінно скористаються цим.

Слідству нічого не заважає ще більше посилити звинувачення Наріману і братам Ахтемовим, перекваліфікувавши звинувачення на 2 частину. І тоді вже покарання буде до 20 років позбавлення волі,

– додав Полозов.

Затримання Нарімана Джеляла: все що треба знати