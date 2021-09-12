Окупанти продовжують фальсифікувати звинувачення проти кримських татар. Про це розповів адвокат Нарімана Джеляла Микола Полозов.
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Джелялу й Ахтемовим можуть збільшити термін
У статті про диверсію, за якою зараз судять кримських татар, є ще 2 частина про організацію злочинної групи. Є висока ймовірність того, що окупанти вигадають нові "факти", щоб звинуватити Джеляла і Ахтемових у цьому. Через це їм загрожує більший термін увязнення.
Адвокат Микола Полозов упевнений, що окупанти неодмінно скористаються цим.
Слідству нічого не заважає ще більше посилити звинувачення Наріману і братам Ахтемовим, перекваліфікувавши звинувачення на 2 частину. І тоді вже покарання буде до 20 років позбавлення волі,
– додав Полозов.
Затримання Нарімана Джеляла: все що треба знати
- Уранці 4 вересня окупаційнні спецслужби увірвалися з обшуками в помешкання Нарімана Джеляла. Опісля його затримали. Жертвами свавілля окупантів стали ще 4 українці.
- Президент України назвав дії Росії "реакцією на Кримську платформу" і закликав відпустити політв'язнів.
- Нарімана Джеляла та затриманих у той же день братів Ахтемових підозрюють у диверсії. Зараз їм загрожує до 15 років ув'язнення.
- Через адвоката Наріман Джелял передав лист із СІЗО, в якому заявив, що був готовий до такого розвитку подій та буде боротися.