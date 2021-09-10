Таке рішення нардепи ухвалили під час пленарного засідання 10 вересня. За постанову проголосували 293 парламентарі.

Актуально Через незаконні затримання: Меджліс закликає до термінових консультацій Кримської платформи

Рада пропонує ввести санкції проти причетних до злочинів

У документі мовиться не лише про засудження дій окупантів на півострові, Верховна Рада пропонує ввести санкції проти причетних до злочинів. Звертаються політики і з проханням доєднатись до декларації Кримської платформи та наростити зусилля щодо деокупації українського Криму.

Нардепи засудили обшуки та затримання кримських татар

Верховна Рада різко засудила незаконні обшуки, викрадення та затримання низки представників кримськотатарської громади. Зокрема, мовиться про заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла.

До теми Стояв кісткою в горлі російської влади, – адвокат про заступника голови Меджлісу

Через ситуацію у Криму Кулеба звернувся до Росії

Раніше через свавілля, яке зараз відбувається у Криму, глава МЗС Дмитро Кулеба звернувся до Росії. Дипломат закликав Кремль давати відповідь Україні на міжнародному рівні, а не переслідувати невинних людей.