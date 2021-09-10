Такое решение нардепы приняли во время пленарного заседания 10 сентября. За постановление проголосовали 293 парламентария.
Актуально Из-за незаконных задержаний: Меджлис призывает к срочным консультациям Крымской платформы
Рада предлагает ввести санкции против причастных к преступлениям
В документе говорится не только об осуждении действий оккупантов на полуострове, Верховная Рада предлагает ввести санкции против причастных к преступлениям. Обращаются политики с просьбой присоединиться к декларации Крымской платформы и нарастить усилия по деоккупации украинского Крыма.
Нардепы осудили обыски и задержания крымских татар
Верховная Рада резко осудила незаконные обыски, похищения и задержания ряда представителей крымскотатарской общины. В частности, речь идет о заместителе главы Меджлиса Наримане Джеляле.
К теме Стоял костью в горле российских властей, – адвокат о заместителе главы Меджлиса
Из-за ситуации в Крыму Кулеба обратился к России
Ранее из-за произвола, который сейчас происходит в Крыму, глава МИД Дмитрий Кулеба обратился к России. Дипломат призвал Кремль давать ответ Украине на международном уровне, а не преследовать невинных людей.