Оккупанты присудили Сейдалиеву административный арест, потому что он якобы разместил видеозапись, которая запрещена российским законодательством.

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Что известно об аресте Сейдалиева

Ранее решениями подконтрольного России Кировского районного суда Крыма Сейдалиева признали виновным в совершении административных правонарушений по статье о "производстве и распространении экстремистских материалов", ему назначили наказание в виде админареста на 10 суток по каждому протоколу.

Актуально! Сейдалиева обвинили в том, что в 2012 году в соцсети "ВКонтакте" он разместил видеозапись, которая есть в российском списке экстремистских материалов.

Координатора "Крымской солидарности" не выпустили на волю после окончания первого срока административного ареста 7 декабря и отправили в изолятор еще на 10 суток.

Как известно, первые две недели Сейдалиев отбывал арест в Евпатории. Далее после освобождения из изолятора, его снова задержали 23 ноября в Симферополе во время встречи с уволенным Эдемом Семедляєвим. Еще 10 дней админаресту Сейдалиеву присудили в следственном изоляторе в Симферополе.

Массовые задержания крымских татар: что известно

В Симферополе 23 ноября задержали 31 активиста возле изолятора временного содержания. Там действительно было 10 женщин и 4 журналистов. Они пришли встретить Эдема Семедляева – адвоката украинских политзаключенных. Его взяли под стражу 12 ноября из-за обвинений в якобы неповиновении полиции.

1 ноября российские оккупанты задержали 19 крымских татар под зданием суда в Симферополе. Они пришли на заседание дела о приговоре фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир". К слову, россияне часто задерживают жителей полуострова из-за якобы причастности к "Хизб ут-Тахрир". Это исламская политическая партия, которая запрещена в России, однако легальная в Украине и Крыму.

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