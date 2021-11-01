В общественной организации "Крымская солидарность" сообщили, что среди задержанных есть и женщины. Людей запихнули в автобус, несмотря на то, что у них были маски и они соблюдали социальную дистанцию.

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Кого задержали:

Каралиева Сейт-Османа;

Дилявера Меметова;

Алиева Ульвия;

Умерова Аметхана;

Сейдалієав Мустафу;

Сейтумерова Абдулмеджита;

Якубова Эльдара;

Неметулаева Рэмзи;

Сейдамета Мустафаева;

Сеталиева Наримана;

Аметова Расима;

Ибраимова Куламета;

Зейнетдинову Зеру;

Бекирову Суваде;

Сейтумерову Пакизе;

Неметуллаеву Зарему;

Ибраимову Зуляру;

Якубову Сафие;

Люманову Лилю.

Обратите внимание! С одним из задержанных был маленький ребенок. Ее забрала мать женщины.

На крымских татар клеят клеймо терроризма, – участник акции

Мы приходим, следуя коронавирусным ограничениям, и выражаем свое несогласие с тем, что на крымских татар клеят клеймо терроризма. Нашим братьям дали огромные сроки за разговоры о религии, за инакомыслие. Мы и дальше будем выражать свое несогласие мирным путем,

– сообщил Абдулмеджид Сейтумеров.

Людей отвезли в Третье отделение полиции. К задержанным не допустили адвоката. Защитник Нахим Шейхмамбетов обратился с жалобой в прокуратуру Крыма.

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Среди задержанных – 7 женщин / Фото "Крымской солидарности"



Людей повезли в отделение полиции / Фото "Крымской солидарности"