В общественной организации "Крымская солидарность" сообщили, что среди задержанных есть и женщины. Людей запихнули в автобус, несмотря на то, что у них были маски и они соблюдали социальную дистанцию.
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Кого задержали:
- Каралиева Сейт-Османа;
- Дилявера Меметова;
- Алиева Ульвия;
- Умерова Аметхана;
- Сейдалієав Мустафу;
- Сейтумерова Абдулмеджита;
- Якубова Эльдара;
- Неметулаева Рэмзи;
- Сейдамета Мустафаева;
- Сеталиева Наримана;
- Аметова Расима;
- Ибраимова Куламета;
- Зейнетдинову Зеру;
- Бекирову Суваде;
- Сейтумерову Пакизе;
- Неметуллаеву Зарему;
- Ибраимову Зуляру;
- Якубову Сафие;
- Люманову Лилю.
На крымских татар клеят клеймо терроризма, – участник акции
Мы приходим, следуя коронавирусным ограничениям, и выражаем свое несогласие с тем, что на крымских татар клеят клеймо терроризма. Нашим братьям дали огромные сроки за разговоры о религии, за инакомыслие. Мы и дальше будем выражать свое несогласие мирным путем,
– сообщил Абдулмеджид Сейтумеров.
Людей отвезли в Третье отделение полиции. К задержанным не допустили адвоката. Защитник Нахим Шейхмамбетов обратился с жалобой в прокуратуру Крыма.
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Среди задержанных – 7 женщин / Фото "Крымской солидарности"
Людей повезли в отделение полиции / Фото "Крымской солидарности"