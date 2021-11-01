У громадській організації "Кримська солідарність" повідомили, що серед затриманих є й жінки. Людей запхали в автобус, незважаючи на те, що в них були маски та вони дотримувались соціальної дистанції.

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Кого затримали:

Каралієва Сейт-Османа;

Меметова Ділявера;

Алієва Ульвія;

Умерова Аметхана;

Сейдалієав Мустафу;

Сейтумерова Абдулмеджита;

Якубова Ельдара;

Німетулаєва Ремзі;

Мустафаєва Сейдамета;

Сеталиева Нарімана;

Аметова Расима;

Ібраїмова Куламета;

Зейнетдінову Зеру;

Бекірову Суваде;

Сейтумерову Пакізе;

Неметуллаеву Зарему;

Ібраїмову Зуляру;

Якубову Сафіє;

Люманову Лілю.

Зверніть увагу! З одною з затриманих була маленька дитина. Її забрала матір жінки.

На кримських татар клеять тавро тероризму, – учасник акції

Ми приходимо, дотримуючись коронавірусних обмежень, і висловлюємо свою незгоду з тим, що на кримських татар клеять тавро тероризму. Нашим братам із дали величезні терміни за розмови про релігію, за інакодумство. Ми й надалі висловлюватимемо свою незгоду мирним шляхом,

– повідомив Абдулмеджид Сейтумеров.

Людей відвезли в третє відділення поліції. До затриманих не допустили адвоката. Захисник Нахим Шейхмамбетов звернувся зі скаргою в прокуратуру Криму.

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Серед затриманих – 7 жінок / Фото "Кримської солідарності"



Людей повезли у відділення поліції / Фото "Кримської солідарності"