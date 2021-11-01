У громадській організації "Кримська солідарність" повідомили, що серед затриманих є й жінки. Людей запхали в автобус, незважаючи на те, що в них були маски та вони дотримувались соціальної дистанції.

Важливо 56 років на чотирьох: у Росії винесли вироки кримським татарам за "екстремізм"

Кого затримали:

  • Каралієва Сейт-Османа;
  • Меметова Ділявера;
  • Алієва Ульвія;
  • Умерова Аметхана;
  • Сейдалієав Мустафу;
  • Сейтумерова Абдулмеджита;
  • Якубова Ельдара;
  • Німетулаєва Ремзі;
  • Мустафаєва Сейдамета;
  • Сеталиева Нарімана;
  • Аметова Расима;
  • Ібраїмова Куламета;
  • Зейнетдінову Зеру;
  • Бекірову Суваде;
  • Сейтумерову Пакізе;
  • Неметуллаеву Зарему;
  • Ібраїмову Зуляру;
  • Якубову Сафіє;
  • Люманову Лілю.

На кримських татар клеять тавро тероризму, – учасник акції

Ми приходимо, дотримуючись коронавірусних обмежень, і висловлюємо свою незгоду з тим, що на кримських татар клеять тавро тероризму. Нашим братам із дали величезні терміни за розмови про релігію, за інакодумство. Ми й надалі висловлюватимемо свою незгоду мирним шляхом,
– повідомив Абдулмеджид Сейтумеров.

Людей відвезли в третє відділення поліції. До затриманих не допустили адвоката. Захисник Нахим Шейхмамбетов звернувся зі скаргою в прокуратуру Криму.

До теми Окупанти знову масово затримують кримських татар без причини

затримання татар у Криму
Серед затриманих – 7 жінок / Фото "Кримської солідарності"

затримання кримських татар
Людей повезли у відділення поліції / Фото "Кримської солідарності"

Що відомо про справу "справу Хізб ут-Тахрір"

Учасників так званої "Червноградійської групи" затримали 14 лютого 2019 року – через діяльність ісламської політичної партії "Хізб ут-Тахрір". Вона заборонена в Росії, проте легальна в Україні та Криму. У листопада 2020 року фігурантів справи засудили: Рустема Емірусеінова – до 17 років ув'язнення, Ескандера Абдулганієва – до 12 років, Арсена Абхаірова – до 13.