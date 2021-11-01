У громадській організації "Кримська солідарність" повідомили, що серед затриманих є й жінки. Людей запхали в автобус, незважаючи на те, що в них були маски та вони дотримувались соціальної дистанції.
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Кого затримали:
- Каралієва Сейт-Османа;
- Меметова Ділявера;
- Алієва Ульвія;
- Умерова Аметхана;
- Сейдалієав Мустафу;
- Сейтумерова Абдулмеджита;
- Якубова Ельдара;
- Німетулаєва Ремзі;
- Мустафаєва Сейдамета;
- Сеталиева Нарімана;
- Аметова Расима;
- Ібраїмова Куламета;
- Зейнетдінову Зеру;
- Бекірову Суваде;
- Сейтумерову Пакізе;
- Неметуллаеву Зарему;
- Ібраїмову Зуляру;
- Якубову Сафіє;
- Люманову Лілю.
На кримських татар клеять тавро тероризму, – учасник акції
Ми приходимо, дотримуючись коронавірусних обмежень, і висловлюємо свою незгоду з тим, що на кримських татар клеять тавро тероризму. Нашим братам із дали величезні терміни за розмови про релігію, за інакодумство. Ми й надалі висловлюватимемо свою незгоду мирним шляхом,
– повідомив Абдулмеджид Сейтумеров.
Людей відвезли в третє відділення поліції. До затриманих не допустили адвоката. Захисник Нахим Шейхмамбетов звернувся зі скаргою в прокуратуру Криму.
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Серед затриманих – 7 жінок / Фото "Кримської солідарності"
Людей повезли у відділення поліції / Фото "Кримської солідарності"