Несправедливе рішення щодо чотирьох кримських татар із "третьої Бахчисарайської групи" винесли судді Південного окружного військового суду в Ростові-на-Дону. Мовиться про справу "Хізб ут-Тахрір".

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На скільки років засудили кримських татар

Сейтумера Сейтумерова до 17 років,

Османа Сейтумерова – 14 років,

Амета Сулейманова – 12 років,

Рустема Сеітмеметова – 13 років.

За словами уповноваженої з прав людини Людмили Денісової, Осман Сейтумеров і Сейтумер Сейтумеров – рідні брати, Рустем – їхній дядько по материнській лінії. Крім цього, Амет – людина з інвалідністю. Він потребує регулярного медичного догляду, оскільки має серйозні проблеми із серцем.

Вражає нікчемність і надуманість "доказів", наведених російським обвинуваченням. Усі вони зводилися до показань двох таємних свідків ФСБ, які постійно плуталися у своїх свідченнях,

– заявила Денісова.

Вона закликала міжнародну спільноту припинити безпідставні затримання кримських татар та повернути їх на батьківщину – в Україну.

Акція на підтримку засуджених

На засідання суду у Ростов-на-Дону приїхали кримські татари, аби підтримати своїх земляків. З'їхалися і літні люди, й жінки з дітьми. До зали їх не впустили, тому акцію провели на вулиці.

Демонстранти тримали плакати зі словами "Верніть дітям тата", "Корінь зла – рішення ВС РФ 2003 року", "Вивчення релігії – не тероризм", "Досить з нас ліпити терористів". На частині людей були накидки зі словами "За що 13 років?" та фото ув'язнених. На дітей поверх курток одягли кофти зі словами "Моя сім'я не терористи", "Я сумую бабам".

Акція протесту кримських татар під судом у Ростові-на-Дону / Фото "Кримська солідарність"

Довідка. "Хізб ут-Тахрір" – це міжнародна ісламська політична партія, яка визнана терористичною організацією в Росії та Казахстані. На території України та більшості країн організація діє без обмежень.