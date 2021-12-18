Окупанти присудили Сейдалієву адміністративний арешт, бо він нібито розмістив відеозапис, який заборонений російським законодавством.

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Що відомо про арешт Сейдалієва

Раніше рішеннями підконтрольного Росії Кіровського районного суду Криму Сейдалієва визнали винним у скоєнні адміністративних правопорушень за статтею про "виробництво та розповсюдження екстремістських матеріалів", йому призначили покарання у вигляді адмінарешту на 10 діб за кожним протоколом.

Актуально! Сейдалієва звинуватили у тому, що у 2012 році у соцмережі "ВКонтакте" він розмістив відеозапис, який є в російському списку екстремістських матеріалів.

Координатора "Кримської солідарності" не випустили на волю після закінчення першого терміну адміністративного арешту 7 грудня і відправили в ізолятор ще на 10 діб.

Як відомо, перші два тижні Сейдалієв відбував арешт в Євпаторії. Далі після звільнення з ізолятора, його знову затримали 23 листопада в Сімферополі під час зустрічі зі звільненим Едемом Семедляєвим. Ще 10 днів адмінарешту Сейдалієву присудили в слідчому ізоляторі в Сімферополі.

Масові затримання кримських татар: що відомо

У Сімферополі 23 листопада затримали 31 активіста біля ізолятора тимчасового тримання. Там дійсно було 10 жінок та 4 журналістів. Вони прийшли зустріти Едема Семедляєва – адвоката українських політв'язнів. Його взяли під варту 12 листопада через звинувачення у начебто непокорі поліції.

1 листопада російські окупанти затримали 19 кримських татар під будівлею суду у Сімферополі. Вони прийшли на засідання справи щодо вироку фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір". До речі, росіяни часто затримують жителів півострова через нібито причетність до "Хізб ут-Тахрір". Це ісламська політична партія, яка заборонена в Росії, проте легальна в Україні та Криму.