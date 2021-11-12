Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова зазначила, що Росія вдалася до безпрецедентного тиску та залякування адвокатів в тимчасово окупованому Криму.

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Російські окупанти арештували адвоката політв'язнів

Підконтрольний Росії "Центральний районний суд Сімферополя" 12 листопада незаконно арештував на 12 діб адвоката українських політв'язнів Едема Семедляєва. Його також оштрафували на 4 тисяч російських рублів.

Денісова розповіла, що 25 жовтня Семедляєв прийшов до відділення російської поліції, аби надати юридичну допомогу активістам. Їх затримали під будівлею підконтрольного Росії "Кримського гарнізонного воєнного суду" за підтримку фігурантів "красногвардійської справи Хізб ут-Тахрір".

Щодо адвоката склали протокол про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтею про непокору поліції.

Чоловіка помістили для відбування покарання до ізолятора тимчасового тримання у Сімферополі.

Реакція Денісової на арешт Семедляєва

Уповноважена Ради з прав людини вважає, що рішення так званого "суду" є прикладом тиску та залякування адвокатів в тимчасово окупованому Криму.

Це ще одне свідчення політики переслідування та репресій кримських татар,

– наголосила Денісова.

Довідка. Едем Семедляєв є захисником українських політв'язнів: Сейтумера Сейтумерова, Арсена Абхаїрова, Ремзі Бекірова, Нарімана Мемедемінова, Мемеда Белялова, Еміля Джемаденова, Зеврі Абсеітова, Ремзі Меметова, Рефата Алімова, Ферата Сайфуллаєва.

У результаті всі підзахисні адвоката на 12 діб залишилися без адвокатської підтримки, що є порушенням права на захист, гарантованого Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод та прямим перешкоджанням професійній адвокатській діяльності.

Денісова закликала світову спільноту відреагувати на чергове порушення прав і свобод в тимчасово окупованому Криму зі сторони окупаційної влади.

Текст допису Людмили Денісової:

РФ вдалася до безпрецедентного тиску та залякування адвокатів в тимчасово окупованому Криму.

Сьогодні підконтрольний Росії "Центральний районний суд Сімферополя" незаконно призначив адміністративне покарання у вигляді арешту на 12 діб та штрафу у розмірі 4 тисяч російських рублів адвокату українських політв'язнів Едему Семедляєву.

️25 жовтня Едем прийшов до відділення російської поліції надати юридичну допомогу активістам, яких затримали під будівлею підконтрольного РФ "Кримського гарнізонного воєнного суду" за підтримку фігурантів "красногвардійської справи Хізб ут-Тахрір". Стосовно Едема був складений протокол про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 19.3 КоАП РФ (непокора поліції).

Наразі його поміщено для відбування покарання до ізолятора тимчасового тримання м. Сімферополя.

Вважаю рішення так званого "суду" прикладом тиску та залякування адвокатів в тимчасово окупованому Криму та ще одним свідчення політики переслідування та репресій кримських татар.

Едем Семедляєв є захисником українських політв’язнів Сейтумера Сейтумерова, Арсена Абхаїрова, Ремзі Бекірова, Нарімана Мемедемінова, Мемеда Белялова, Еміля Джемаденова, Зеврі Абсеітова, Ремзі Меметова, Рефата Алімова, Ферата Сайфуллаєва.

Всі вони на 12 діб залишилися без адвокатської підтримки, що є порушенням права на захист, гарантоване статтею 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та прямим перешкоджанням професійній адвокатській діяльності.

Закликаю світову спільноту відреагувати на чергове порушення прав і свобод в тимчасово окупованому Криму з боку окупаційної влади.