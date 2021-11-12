Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова отметила, что Россия прибегла к беспрецедентному давлению и запугиванию адвокатов во временно оккупированном Крыму.

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Российские оккупанты арестовали адвоката политзаключенных

Подконтрольный России "Центральный районный суд Симферополя" 12 ноября незаконно арестовал на 12 суток адвоката украинских политзаключенных Эдема Семедляева. Его также оштрафовали на 4 тысяч российских рублей.

Денисова рассказала, что 25 октября Семедляев пришел в отделение российской полиции, чтобы оказать юридическую помощь активистам. Их задержали под зданием подконтрольного России "Крымского гарнизонного военного суда" за поддержку фигуранто в"красногвардейского дела Хизб ут-Тахрир".

В отношении адвоката составили протокол о совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей о неповиновении полиции.

Мужчину поместили для отбывания наказания в изолятор временного содержания в Симферополе.

Реакция Денисовой на арест Семедляева

Уполномоченная Совета по правам человека считает, что решение так называемого "суда" является примером давления и запугивания адвокатов во временно оккупированном Крыму.

Это еще одно свидетельство политики преследования и репрессий крымских татар,

– подчеркнула Денисова.

Справка. Эдем Семедляев является защитником украинских политзаключенных: Сейтумера Сейтумерова, Арсена Абхаирова, Ремзи Бекирова, Наримана Мемедеминова, Мемеда Белялова, Эмиля Джемаденова, Зеври Абсеитова, Ремзи Меметова, Рефата Алимова, Ферата Сайфуллаева.

В результате все подзащитные адвоката на 12 суток остались без адвокатской поддержки, что является нарушением права на защиту, гарантированного Конвенцией о защите прав человека и основных свобод и прямым препятствованием профессиональной адвокатской деятельности.

Денисова призвала мировое сообщество отреагировать на очередное нарушение прав и свобод во временно оккупированном Крыму со стороны оккупационных властей.

Текст сообщения Людмилы Денисовой:

РФ прибегла к беспрецедентному давлению и запугиванию адвокатов во временно оккупированном Крыму.

Сегодня подконтрольный России "Центральный районный суд Симферополя" незаконно назначил административное наказание в виде ареста на 12 суток и штрафа в размере 4 тысяч российских рублей адвокату украинских политзаключенных Эдема Семедляєву.

25 октября Эдем пришел в отделение российской полиции оказать юридическую помощь активистам, которых задержали под зданием подконтрольного РФ "Крымского гарнизонного военного суда" за поддержку фигурантов "Красногвардейского дела Хизб ут-Тахрир". В отношении Эдема был составлен протокол о совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.3 КоАП РФ (неповиновение полиции).

Сейчас он помещен для отбывания наказания в изолятор временного содержания г. Симферополя.

Считаю решение так называемого "суда" примером давления и запугивания адвокатов во временно оккупированном Крыму и еще одним показания политики преследования и репрессий крымских татар.

Эдем Семедляев является защитником украинских политзаключенных Сейтумера Сейтумерова, Арсена Абхаирова, Ремзи Бекирова, Наримана Мемедеминова, Мемеда Белялова, Эмиля Джемаденова, Зеври Абсеитова, Ремзи Меметова, Рефата Алимова, Ферата Сайфуллаева.

Все они на 12 суток остались без адвокатской поддержки, что является нарушением права на защиту, гарантированное статьей 13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и прямым препятствованием профессиональной адвокатской деятельности.

Призываю мировое сообщество отреагировать на очередное нарушение прав и свобод во временно оккупированном Крыму со стороны оккупационных властей.