Кримського татарина катували після затримання працівники ФСБ

В окупованому Криму Нарімана Аметова затримали 17 грудня. Чоловік стверджує, що після затримання його катували співробітники ФСБ – били струмом.

У помешкання Аметова силовики прийшли зранку. Чоловіка вони одразу забрали на допит.

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Під час допиту Аметова катували

Окупанти намагались довести причетність Аметова до начебто підриву газопроводу у селищі Перевальне. Додому чоловік повернувся вже ввечері і повідомив про тортури. Свою розповідь кримський татарин виклав на відео, яке оприлюднила "Кримська солідарність".

Під вухо мені засунули якісь ганчірки. Я відчув, що туди почали просовувати дроти, відчував їхній рух по обличчю і зрозумів, що мене битимуть струмом,

– розповів Аметов.

Чоловік терпів та продовжував наполягати на адвокаті. Лише після третього удару, розповів Аметов, прийшов якийсь працівник ФСБ і повідомив йому, що він "чистий". Проте затриманого попередили, якщо він розповість про те, що відбувалось, оприлюднять документ, який він підписав. У ньому мовиться про співпрацю з ФСБ.

Чоловіка кілька разів били струмом

Я сказав: Добре, я говорити не буду. Але вони зробили помилку. Краще б вони вбили мене, бо я розповідатиму про все, що відбувається,

– сказав кримський татарин.

Аметова залишили за містом, а додому він дістався на попутній машині.

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Українська прокуратура кваліфікувала це як воєнний злочин

Прокуратура АР Крим кваліфікувала тортури як воєнний злочин. Кримінальне провадження розпочали за порушення законів та звичаїв війни. Спочатку справу порушили за незаконне затримання та порушення недоторканності житла, проте згодом її перекваліфікували.

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