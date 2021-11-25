Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова заявила, що Усеїнов намагався оскаржити рішення так званого "суду". Водночас апеляцію активіста не розглянули.

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Російський окупант позбавляє права кримських татар жити на власній землі. Сьогодні незаконно знесли дім літнього кримськотатарського активіста Усеїнова за його відсутності,

– наголосила Джапарова.

Активіста забрала швидка

За даними ЗМІ, ділянку, на якій розташований будинок, Усеїнов намагався узаконити ще з 2002 року. Водночас влітку 2021 року окупанти провели так званий "суд" через незаконну забудову. Активіста про засідання навіть не повідомили.

У день, коли знесли будинок, Усеїнову стало погано. Вранці чоловіка забрала швидка. За даними ЗМІ, у нього піднявся тиск.

Також медики діагностували в активіста двобічну пневмонію. Деталей про його самопочуття наразі не розкривають.

Зауважте! Ще у жовтні 2021 року про спробу знести дім Усеїнова повідомляв глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Допис Dzheppar:

У Криму російський окупант позбавляє права кримських татар жити на власній землі. Сьогодні незаконно знесли дім літнього кримськотатарського активіста Рустема Усеїнова за його відсутності. Попри те, що він подав апеляційну скаргу на рішення "суду" про знесення, яка не була розглянута.