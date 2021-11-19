Третій Комітет 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН затвердив проєкт резолюції "Ситуація з правами людини в тимчасово окупованих Автономній Республіці Крим та м. Севастополь, Україна". Після голосування у грудні цього року на планерному засіданні ГА ООН документ стане 6-ю резолюцією Генасамблеї з правозахисної проблематики Криму.