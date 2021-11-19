Важливо, що це буде перша резолюція, в назві якої чітко відображено статус Криму як тимчасово окупованого півострова, а також міститься заклик до держав-членів ООН посилити співпрацю у рамках Міжнародної Кримської платформи з метою сприяння процесу деокупації українського Криму.
Важливо Комітет ООН схвалив оновлену резолюцію про Крим: згадали Кримську платформу
Проєкт містить важливі нові положення:
- визначення кримських татар як корінного народу України;
- стурбованість фактом притягнення до відповідальності за публікацію доповідей Генерального секретаря ООН щодо порушень прав людини в Криму;
- засудження знищення культурної та природної спадщини, незаконних археологічних розкопок, незаконної передачі культурних цінностей;
- засудження бойової підготовки дітей в Криму до військової служби в російських збройних силах;
- стурбованість проведенням окупаційною владою загальноросійського перепису населення Криму;
- стурбованість чисельними навчаннями російських збройних сил в Криму, що спричиняють значні негативні екологічні наслідки.
Містяться нові заклики до російського окупанта:
- скасувати заочні вироки проти кримських татар та їхніх лідерів і негайно звільнити усіх незаконно затриманих громадян України;
- зняти дискримінаційні регуляторні бар'єри, що забороняють або обмежують діяльність релігійних груп у Криму;
- забезпечити безпеку журналістів та інших працівників ЗМІ;
- виконувати свої зобов’язання як держави-окупанта щодо забезпечення належних умов життя в Криму, в тому числі шляхом забезпечення справедливого розподілу ресурсів прісної води для цивільного населення.