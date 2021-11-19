Важливо, що це буде перша резолюція, в назві якої чітко відображено статус Криму як тимчасово окупованого півострова, а також міститься заклик до держав-членів ООН посилити співпрацю у рамках Міжнародної Кримської платформи з метою сприяння процесу деокупації українського Криму.

Важливо Комітет ООН схвалив оновлену резолюцію про Крим: згадали Кримську платформу

Проєкт містить важливі нові положення:

визначення кримських татар як корінного народу України;

стурбованість фактом притягнення до відповідальності за публікацію доповідей Генерального секретаря ООН щодо порушень прав людини в Криму;

засудження знищення культурної та природної спадщини, незаконних археологічних розкопок, незаконної передачі культурних цінностей;

засудження бойової підготовки дітей в Криму до військової служби в російських збройних силах;

стурбованість проведенням окупаційною владою загальноросійського перепису населення Криму;

стурбованість чисельними навчаннями російських збройних сил в Криму, що спричиняють значні негативні екологічні наслідки.

Містяться нові заклики до російського окупанта: