Первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что Усеинов пытался обжаловать решение так называемого "суда". В то же время апелляцию активиста не рассмотрели.

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Российский оккупант лишает права крымских татар жить на собственной земле. Сегодня незаконно снесли дом пожилого крымскотатарского активиста Усеинова в его отсутствие,

– подчеркнула Джапарова.

Активиста забрала скорая

По данным СМИ, участок, на котором расположен дом, Усеинов пытался узаконить еще с 2002 года. В то же время летом 2021 года оккупанты провели так называемый "суд" из-за незаконной застройки. Активисту о заседании даже не сообщили.

В день, когда снесли дом, Усеинову стало плохо. Утром мужчину забрала скорая. По данным СМИ, у него поднялось давление.

Также медики диагностировали у активиста двустороннюю пневмонию. Деталей о его самочувствии пока не раскрывают.

Заметьте! Еще в октябре 2021 года о попытке снести дом Усеинова сообщал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Сообщение Dzheppar:

В Крыму российский оккупант лишает права крымских татар жить на собственной земле. Сегодня незаконно снесли дом пожилого крымскотатарского активиста Рустема Усеинова в его отсутствие. Несмотря на то, что он подал апелляционную жалобу на решение "суда" о сносе, которая не была рассмотрена.