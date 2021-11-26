За інформацією видання, коли Ділявер Меметов з'явився біля Кримського гарнізонного військового суду, до нього підійшли правоохоронці. Вони повідомили координатору про "повторне порушення".

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Після цього Меметова відвезли до "Центрального" відділу поліції Сімферополя за присутність на зустрічі з адвокатом Едемом Семедляєвим 23 листопада. Затримання проводив капітан поліції Олексій Кузнєцов.

Важливо. Ділявер Меметов є координатором неформальної правозахисної організації захисту жертв політичних репресій "Кримська солідарність" і сином політв'язня Ремзі Меметова, засудженого окупантами на 8 років позбавлення волі.

Разом з ним також затримали журналіста Абдулла Сейдаметова. Проте після того, як він пред'явив своє редакційне завдання та посвідчення його відпустили.

Семедляєва незаконно заарештували

Підконтрольний Росії "Центральний районний суд Сімферополя" 12 листопада незаконно арештував на 12 діб адвоката українських політв'язнів Едема Семедляєва. Його також оштрафували на 4 тисяч російських рублів. Кримські татари 23 листопада прийшли під ізолятор, аби зустріти звільненого адвоката Едема Семедляєва. Натомість їх перестріли співробітники ОМОНу. У руки російських силовиків потрапив 31 активіст, серед них 10 жінок та 5 журналістів.

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