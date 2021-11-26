За інформацією видання, коли Ділявер Меметов з'явився біля Кримського гарнізонного військового суду, до нього підійшли правоохоронці. Вони повідомили координатору про "повторне порушення".
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Після цього Меметова відвезли до "Центрального" відділу поліції Сімферополя за присутність на зустрічі з адвокатом Едемом Семедляєвим 23 листопада. Затримання проводив капітан поліції Олексій Кузнєцов.
Разом з ним також затримали журналіста Абдулла Сейдаметова. Проте після того, як він пред'явив своє редакційне завдання та посвідчення його відпустили.
Семедляєва незаконно заарештували
Затримання кримських татар в окупованому Криму
- В окупованому Криму тривають безпідставні затримання кримських татар російськими силовиками.
- Протягом 11 жовтня так звані поліцейські окупованого Криму затримали 20 кримських татар, серед яких були люди похилого віку. Ввечері 5 із них відпустили.
- У Сімферополі 23 листопада 31 активіста затримали біля ізолятора тимчасового тримання. Туди люди прийшли, аби зустріти адвоката Едема Семедляєва, який відбув арешт за так звану "непокору співробітникам поліції".