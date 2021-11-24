Мовиться про низку масових безпідставних затримань громадян України. Про відкриття справи повідомили 24 листопада в Офісі генпрокурора.

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Прокуратура відкрила справу через масовий арешт кримських татар

Розпочали кримінальне провадження за фактами незаконного позбавлення волі кримських татар на території окупованого півострова,

– мовиться у повідомленні.

За статтею винним передбачено покарання у вигляді обмеження волі до 5 років або ув'язнення на той самий строк.

Слідству відомо, що 23 листопада 2021 року біля ізолятора тимчасового тримання у Сімферополі "окупаційні правоохоронці" безпідставно затримали громадян України.

Там була дитина, жінки та журналісти, які прийшли зустріти адвоката Едема Семедляєва, якого так званий "суд міста Сімферополя" незаконно арештував на 12 діб за нібито непокору "законним вимогам" окупаційних правоохоронців.

Відомо, що затриманих осіб:

доставляли до трьох відділків поліції Сімферополя: Київського, Центрального та Залізничного;

протримавши ніч, частину громадян відпустили, склавши на них протоколи про нібито адміністративні правопорушення.

Це вже 6 масове незаконне затримання кримських татар з вересня 2021 року,

– розповіли в Офісі генпрокурора.

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