Речь идет о ряде массовых безосновательных задержаний граждан Украины. Об открытии дела сообщили 24 ноября в Офисе генпрокурора.

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Прокуратура открыла дело из-за массового ареста крымских татар

Возбуждено уголовное производство по фактам незаконного лишения свободы крымских татар на территории оккупированного полуострова,
– говорится в сообщении.

По статье виновным предусмотрено наказание в виде ограничения свободы до 5 лет или заключение на тот же срок.

Следствию известно, что 23 ноября 2021 года возле изолятора временного содержания в Симферополе "оккупационные правоохранители" безосновательно задержали граждан Украины.

Там был ребенок, женщины и журналисты, пришедшие встретить адвоката Эдема Семедляева, которого так называемый "суд города Симферополя" незаконно арестовал на 12 суток за якобы неповиновение "законным требованиям" оккупационных правоохранителей.

Известно, что задержанных:

  • доставили в три отделения полиции Симферополя: Киевское, Центральное и Железнодорожное;
  • продержав ночь, часть граждан отпустили, составив на них протоколы о якобы административных правонарушениях.

Это уже 6 массовое незаконное задержание крымских татар с сентября 2021 года,
– рассказали в Офисе генпрокурора.

Коротко о последних задержаниях крымских татар в Крыму

  • 23 ноября в Симферополе 31 активист был задержан возле изолятора временного содержания. Среди них было 10 женщин и 4 журналиста. Они пришли встретить Эдема Семедляева.
  • Последний является адвокатом украинских политзаключенных, которого арестовали 12 ноября из-за обвинений в якобы неповиновении полиции.
  • 1 ноября российские оккупанты задержали 19 крымских татар под зданием суда в Симферополе. Люди пришли на заседание суда по апелляции на приговор фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир".
  • "Хизб ут-Тахрир" – это исламская политическая партия, запрещенная в России, однако легальная в Украине и Крыму. Ее участников осудили в 2020 году. В частности: Рустема Эмирусеинова – к 17 годам заключения, Эскандера Абдулганиева – к 12 годам, Арсена Абхаирова – к 13 годам.