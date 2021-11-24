Речь идет о ряде массовых безосновательных задержаний граждан Украины. Об открытии дела сообщили 24 ноября в Офисе генпрокурора.

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Прокуратура открыла дело из-за массового ареста крымских татар

Возбуждено уголовное производство по фактам незаконного лишения свободы крымских татар на территории оккупированного полуострова,

– говорится в сообщении.

По статье виновным предусмотрено наказание в виде ограничения свободы до 5 лет или заключение на тот же срок.

Следствию известно, что 23 ноября 2021 года возле изолятора временного содержания в Симферополе "оккупационные правоохранители" безосновательно задержали граждан Украины.

Там был ребенок, женщины и журналисты, пришедшие встретить адвоката Эдема Семедляева, которого так называемый "суд города Симферополя" незаконно арестовал на 12 суток за якобы неповиновение "законным требованиям" оккупационных правоохранителей.

Известно, что задержанных:

доставили в три отделения полиции Симферополя: Киевское, Центральное и Железнодорожное;

продержав ночь, часть граждан отпустили, составив на них протоколы о якобы административных правонарушениях.

Это уже 6 массовое незаконное задержание крымских татар с сентября 2021 года,

– рассказали в Офисе генпрокурора.

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