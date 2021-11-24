Речь идет о ряде массовых безосновательных задержаний граждан Украины. Об открытии дела сообщили 24 ноября в Офисе генпрокурора.
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Прокуратура открыла дело из-за массового ареста крымских татар
Возбуждено уголовное производство по фактам незаконного лишения свободы крымских татар на территории оккупированного полуострова,
– говорится в сообщении.
По статье виновным предусмотрено наказание в виде ограничения свободы до 5 лет или заключение на тот же срок.
Следствию известно, что 23 ноября 2021 года возле изолятора временного содержания в Симферополе "оккупационные правоохранители" безосновательно задержали граждан Украины.
Там был ребенок, женщины и журналисты, пришедшие встретить адвоката Эдема Семедляева, которого так называемый "суд города Симферополя" незаконно арестовал на 12 суток за якобы неповиновение "законным требованиям" оккупационных правоохранителей.
Известно, что задержанных:
- доставили в три отделения полиции Симферополя: Киевское, Центральное и Железнодорожное;
- продержав ночь, часть граждан отпустили, составив на них протоколы о якобы административных правонарушениях.
Это уже 6 массовое незаконное задержание крымских татар с сентября 2021 года,
– рассказали в Офисе генпрокурора.
Коротко о последних задержаниях крымских татар в Крыму
- 23 ноября в Симферополе 31 активист был задержан возле изолятора временного содержания. Среди них было 10 женщин и 4 журналиста. Они пришли встретить Эдема Семедляева.
- Последний является адвокатом украинских политзаключенных, которого арестовали 12 ноября из-за обвинений в якобы неповиновении полиции.
- 1 ноября российские оккупанты задержали 19 крымских татар под зданием суда в Симферополе. Люди пришли на заседание суда по апелляции на приговор фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир".
- "Хизб ут-Тахрир" – это исламская политическая партия, запрещенная в России, однако легальная в Украине и Крыму. Ее участников осудили в 2020 году. В частности: Рустема Эмирусеинова – к 17 годам заключения, Эскандера Абдулганиева – к 12 годам, Арсена Абхаирова – к 13 годам.